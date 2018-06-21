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На Волині під час карантину зареєстрували 11 «шлюбів за добу»

На Волині під час карантину зареєстрували 11 «шлюбів за добу»
З початку 2020 року 156 пар на Волині скористалися послугою «Шлюб за добу».

Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Зауважують, що за час карантину (з 12 березня) «швидкий» шлюб взяли 11 пар.

Наголошують також, що нині подати заяву на реєстрацію шлюбу можна онлайн через вебпортал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».

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Теги: «Шлюб за добу», одруження, Волинь
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