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Валентин Вітер очолить Ковельське МТМО

Валентин Вітер очолить Ковельське МТМО
Нинішній заступник начальника управління охорони здоров’я, а у минулому – голова Волинської обласної ради Валентин Вітер очолить комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО.

Його визнали переможцем у конкурсі на зайняття посади гендиректора цього медзакладу, повідомляють на сайті Ковельської міської ради.

Сьогодні, 16 квітня, відбулось засідання конкурсної комісії на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства Ковельського МТМО. На ньому заслухали пропозиції та провели співбесіду з претендентами. Своє бачення розвитку медичного підприємства представили Валентин Вітер та головний лікар ковельського пологового будинку Світлана Гаврилюк.

Після обговорення, комісія більшістю голосів переможцем визнала Валентина Вітра.

Міському голові рекомендували призначити його генеральним директором Комунального некомерційного підприєства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області.

href="http://www.volynpost.com/news/162157-kerivnycia-pologovogo-budynku-mozhe-ocholyty-kovelske-mtmo">заявив про підтримку Світлани Гаврилюк.

Нагадаємо, колишній керівник МТМО Олег Самчук очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Дотепер обов'язки виконувала заступник з медичної частини Людмила Івахнюк.

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Теги: Валентин Вітер, Ковельське МТМО, Олег Самчук, Світлана Гаврилюк
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