Валентин Вітер очолить Ковельське МТМО





Його визнали переможцем у конкурсі на зайняття посади гендиректора цього медзакладу, повідомляють на сайті Ковельської міської ради.



Сьогодні, 16 квітня, відбулось засідання конкурсної комісії на зайняття посади керівника комунального некомерційного підприємства Ковельського МТМО. На ньому заслухали пропозиції та провели співбесіду з претендентами. Своє бачення розвитку медичного підприємства представили Валентин Вітер та головний лікар ковельського пологового будинку Світлана Гаврилюк.



Після обговорення, комісія більшістю голосів переможцем визнала Валентина Вітра.



Міському голові рекомендували призначити його генеральним директором Комунального некомерційного підприєства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області.



href="http://www.volynpost.com/news/162157-kerivnycia-pologovogo-budynku-mozhe-ocholyty-kovelske-mtmo">заявив про підтримку Світлани Гаврилюк.



Нагадаємо, колишній керівник МТМО Олег Самчук Людмила Івахнюк.



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