У Луцьку чорнобильцям заплатять по 500 гривень





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Всього на допомогу виділили 27,5 тисяч гривень. Загалом 55 осіб отримають по 500 гривень. Виплати приурочені до 34-ї річниці Чорнобильської катастрофи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За рахунок коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2020 рік, учасникам, дружинам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та громадянам, потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи виплатять одноразову матеріальну допомогу.Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови.Всього на допомогу виділили 27,5 тисяч гривень. Загалом 55 осіб отримають по 500 гривень. Виплати приурочені до 34-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

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