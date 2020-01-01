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Ковельські медики виходять на віче через призначення Валентина Вітра керівником лікарні

Ковельські медики виходять на віче через призначення Валентина Вітра керівником лікарні
Колектив Ковельського МТМО не задоволений перемогою колишнього голови Волиньради, нинішнього заступника начальника обласного управління охорони здоров’я Валентина Вітра у конкурсі на зайняття посади генерального директора медзакладу. Через це медики влаштовують віче під Ковельською міською радою.

Про це вони повідомляють у соцмережах.

Зокрема, сьогодні, 21 квітня, в 11.00 відбудеться віче на підтримку іншої учасниці конкурсу – Світлани Гаврилюк, яка зараз займає посаду головного лікаря пологового будинку.

«Очікування медичних працівників не здійснилося — комісія не підтримала кандидатуру колективу Гаврилюк Світлану Володимирівну.
Бажання 1500 колективу на жаль не враховані! Запрошуємо членів конкурсної комісії на ВІЧЕ і дати відповідь ЧОМУ:

Голова комісії
1) ФЕДОСЮК Віра Іванівна — секретар міської ради; - ПРОТИ
Секретар комісії
2) ЖОЛІНСЬКА Лідія Анатоліївна — начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету міської ради; - ПРОТИ
Члени комісії:
3) ГАНДЖАЛА Юрій Володимирович — голова підрозділу у Волинській області Всеукраїнської спілки “Побратими України”; - ПРОТИ
4) ДЕРКАЧ Олена Василівна — начальник інформаційно-аналітичного відділу Ковельського МТМО; - ЗА
5) МІНІЧ Тетяна Леонідівна — заступник головного лікаря Ковельського МТМО з кадрових питань; - ЗА
6) СТАХОРСЬКА Людмила Севастьянівна — голова Ковельської громадської організації Товариства Червоного Хреста України. – ПРОТИ», йдеться у повідомленні.

Усіх закликають бути в масках і рукавичках та дотримуватися дистанції.

Нагадаємо, колишній керівник МТМО Олег Самчук очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Дотепер обов'язки виконувала заступник з медичної частини Людмила Івахнюк.



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Теги: Ковельське МТМО, Валентин Вітер, Світлана Гаврилюк, віче
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Коментарі 3
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конкурс відбувся, більшістю обрали... а тепер, кому не подобається займаються провокаціями та саботажом...подвійна мораль у совків.
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Вірно , він дуже збагатився на попередній посаді, тому люди і переживають, що буже далі "працювати" так як вміє!
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лікарі та медсестри зробили з лікарні приватну кормушку...то ж тепер бояться ,що їх підприємництво закінчиться і прийдеться працювати на зарплату та не доїти пацієнтів....розшевелили кодло.
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