Ковельські медики виходять на віче через призначення Валентина Вітра керівником лікарні

Валентина Вітра у конкурсі на зайняття посади генерального директора медзакладу. Через це медики влаштовують віче під Ковельською міською радою.



Про це вони повідомляють у соцмережах.



Зокрема, сьогодні, 21 квітня, в 11.00 відбудеться віче на підтримку іншої учасниці конкурсу – Світлани Гаврилюк, яка зараз займає посаду головного лікаря пологового будинку.



«Очікування медичних працівників не здійснилося — комісія не підтримала кандидатуру колективу Гаврилюк Світлану Володимирівну.

Бажання 1500 колективу на жаль не враховані! Запрошуємо членів конкурсної комісії на ВІЧЕ і дати відповідь ЧОМУ:



Голова комісії

1) ФЕДОСЮК Віра Іванівна — секретар міської ради; - ПРОТИ

Секретар комісії

2) ЖОЛІНСЬКА Лідія Анатоліївна — начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету міської ради; - ПРОТИ

Члени комісії:

3) ГАНДЖАЛА Юрій Володимирович — голова підрозділу у Волинській області Всеукраїнської спілки “Побратими України”; - ПРОТИ

4) ДЕРКАЧ Олена Василівна — начальник інформаційно-аналітичного відділу Ковельського МТМО; - ЗА

5) МІНІЧ Тетяна Леонідівна — заступник головного лікаря Ковельського МТМО з кадрових питань; - ЗА

6) СТАХОРСЬКА Людмила Севастьянівна — голова Ковельської громадської організації Товариства Червоного Хреста України. – ПРОТИ», йдеться у повідомленні.



Усіх закликають бути в масках і рукавичках та дотримуватися дистанції.



Нагадаємо, колишній керівник МТМО Олег Самчук Людмила Івахнюк.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колектив Ковельського МТМО не задоволений перемогою колишнього голови Волиньради, нинішнього заступника начальника обласного управління охорони здоров’я. Через це медики влаштовують віче під Ковельською міською радою.Про це вони повідомляють у соцмережах.Зокрема, сьогодні, 21 квітня, в 11.00 відбудеться віче на підтримку іншої учасниці конкурсу –, яка зараз займає посаду головного лікаря пологового будинку.«Очікування медичних працівників не здійснилося — комісія не підтримала кандидатуру колективу Гаврилюк Світлану Володимирівну.Бажання 1500 колективу на жаль не враховані! Запрошуємо членів конкурсної комісії на ВІЧЕ і дати відповідь ЧОМУ:Голова комісії1)— секретар міської ради; - ПРОТИСекретар комісії2)— начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету міської ради; - ПРОТИЧлени комісії:3)— голова підрозділу у Волинській області Всеукраїнської спілки “Побратими України”; - ПРОТИ4)— начальник інформаційно-аналітичного відділу Ковельського МТМО; - ЗА5)— заступник головного лікаря Ковельського МТМО з кадрових питань; - ЗА6)— голова Ковельської громадської організації Товариства Червоного Хреста України. – ПРОТИ», йдеться у повідомленні.Усіх закликають бути в масках і рукавичках та дотримуватися дистанції.Нагадаємо, колишній керівник МТМО очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги . Дотепер обов'язки виконувала заступник з медичної частини

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