Ковельські медики виходять на віче через призначення Валентина Вітра керівником лікарні
Сьогодні, 09:11
Колектив Ковельського МТМО не задоволений перемогою колишнього голови Волиньради, нинішнього заступника начальника обласного управління охорони здоров’я Валентина Вітра у конкурсі на зайняття посади генерального директора медзакладу. Через це медики влаштовують віче під Ковельською міською радою.
Про це вони повідомляють у соцмережах.
Зокрема, сьогодні, 21 квітня, в 11.00 відбудеться віче на підтримку іншої учасниці конкурсу – Світлани Гаврилюк, яка зараз займає посаду головного лікаря пологового будинку.
«Очікування медичних працівників не здійснилося — комісія не підтримала кандидатуру колективу Гаврилюк Світлану Володимирівну.
Бажання 1500 колективу на жаль не враховані! Запрошуємо членів конкурсної комісії на ВІЧЕ і дати відповідь ЧОМУ:
Голова комісії
1) ФЕДОСЮК Віра Іванівна — секретар міської ради; - ПРОТИ
Секретар комісії
2) ЖОЛІНСЬКА Лідія Анатоліївна — начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету міської ради; - ПРОТИ
Члени комісії:
3) ГАНДЖАЛА Юрій Володимирович — голова підрозділу у Волинській області Всеукраїнської спілки “Побратими України”; - ПРОТИ
4) ДЕРКАЧ Олена Василівна — начальник інформаційно-аналітичного відділу Ковельського МТМО; - ЗА
5) МІНІЧ Тетяна Леонідівна — заступник головного лікаря Ковельського МТМО з кадрових питань; - ЗА
6) СТАХОРСЬКА Людмила Севастьянівна — голова Ковельської громадської організації Товариства Червоного Хреста України. – ПРОТИ», йдеться у повідомленні.
Усіх закликають бути в масках і рукавичках та дотримуватися дистанції.
Нагадаємо, колишній керівник МТМО Олег Самчук очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Дотепер обов'язки виконувала заступник з медичної частини Людмила Івахнюк.
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Про це вони повідомляють у соцмережах.
Зокрема, сьогодні, 21 квітня, в 11.00 відбудеться віче на підтримку іншої учасниці конкурсу – Світлани Гаврилюк, яка зараз займає посаду головного лікаря пологового будинку.
«Очікування медичних працівників не здійснилося — комісія не підтримала кандидатуру колективу Гаврилюк Світлану Володимирівну.
Бажання 1500 колективу на жаль не враховані! Запрошуємо членів конкурсної комісії на ВІЧЕ і дати відповідь ЧОМУ:
Голова комісії
1) ФЕДОСЮК Віра Іванівна — секретар міської ради; - ПРОТИ
Секретар комісії
2) ЖОЛІНСЬКА Лідія Анатоліївна — начальник відділу охорони здоров'я виконавчого комітету міської ради; - ПРОТИ
Члени комісії:
3) ГАНДЖАЛА Юрій Володимирович — голова підрозділу у Волинській області Всеукраїнської спілки “Побратими України”; - ПРОТИ
4) ДЕРКАЧ Олена Василівна — начальник інформаційно-аналітичного відділу Ковельського МТМО; - ЗА
5) МІНІЧ Тетяна Леонідівна — заступник головного лікаря Ковельського МТМО з кадрових питань; - ЗА
6) СТАХОРСЬКА Людмила Севастьянівна — голова Ковельської громадської організації Товариства Червоного Хреста України. – ПРОТИ», йдеться у повідомленні.
Усіх закликають бути в масках і рукавичках та дотримуватися дистанції.
Нагадаємо, колишній керівник МТМО Олег Самчук очолив Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Дотепер обов'язки виконувала заступник з медичної частини Людмила Івахнюк.
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Коментарі 3
конкурс відбувся, більшістю обрали... а тепер, кому не подобається займаються провокаціями та саботажом...подвійна мораль у совків.
Вірно , він дуже збагатився на попередній посаді, тому люди і переживають, що буже далі "працювати" так як вміє!
лікарі та медсестри зробили з лікарні приватну кормушку...то ж тепер бояться ,що їх підприємництво закінчиться і прийдеться працювати на зарплату та не доїти пацієнтів....розшевелили кодло.
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