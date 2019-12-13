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В Польщі за нез'ясованих обставин загинув волинянин

В Польщі за нез'ясованих обставин загинув волинянин
У Польщі за нез'ясованих обставин загинув молодий волинянин. На транспортування тіла в Україну земляки загиблого розпочали збір коштів.

Факт трагедії підтверджують у Рівненській ОТГ, - пише "Волинь-нова".

Збір коштів для транспортування в Україну тіла ініціювали у вайбер-спільноті «Рівненська ОТГ».

Відомо, що загиблий за нез'ясованих обставин був у Поьщі на заробітках. Хлопець був уродженцем села Згорани Любомльського району Волинської області.

Всіх, хто хоче допомогти, просять перераховувати гроші на картковий рахунок матері загиблого в Ощадбанку 4790700009091449 (Касянюк Любов Іванівна).

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Теги: Волинь, трагедія, смерть, Згорани
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