В Польщі за нез'ясованих обставин загинув волинянин
Сьогодні, 22:22
У Польщі за нез'ясованих обставин загинув молодий волинянин. На транспортування тіла в Україну земляки загиблого розпочали збір коштів.
Факт трагедії підтверджують у Рівненській ОТГ, - пише "Волинь-нова".
Збір коштів для транспортування в Україну тіла ініціювали у вайбер-спільноті «Рівненська ОТГ».
Відомо, що загиблий за нез'ясованих обставин був у Поьщі на заробітках. Хлопець був уродженцем села Згорани Любомльського району Волинської області.
Всіх, хто хоче допомогти, просять перераховувати гроші на картковий рахунок матері загиблого в Ощадбанку 4790700009091449 (Касянюк Любов Іванівна).
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Факт трагедії підтверджують у Рівненській ОТГ, - пише "Волинь-нова".
Збір коштів для транспортування в Україну тіла ініціювали у вайбер-спільноті «Рівненська ОТГ».
Відомо, що загиблий за нез'ясованих обставин був у Поьщі на заробітках. Хлопець був уродженцем села Згорани Любомльського району Волинської області.
Всіх, хто хоче допомогти, просять перераховувати гроші на картковий рахунок матері загиблого в Ощадбанку 4790700009091449 (Касянюк Любов Іванівна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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