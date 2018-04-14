На Великдень невідомі підпалили волинський ліс. ФОТО

На Великдень невідомі підпалили ліс у Любомльському районі Волинської області на території Рівненської ОТГ.Ця лісова пожежа стала вже другою у цих місцях протягом квітня, - пишеПопереднього разу червоний півень атакував ліси між Столинськими Смолярами та Забужжям 9 квітня.Нова пожежа сталася на Великдень.За словами голови Рівненської ОТГ Володимира Крижука, горів ліс між забужанським та столинсько-смолярським старостинствами."На жаль, є усі підстави стверджувати: мав місце підпал відразу з декількох місць. Навіть не знаю, як назвати людину, що вчинила це. Чи не зовсім адекватною, чи не зовсім здоровою… Дякуючи місцевим хлопцям та дівчатам, червоного півня вдалося приборкати ще до прибуття професійних вогнеборців", - розповів очільник громади.Частину лісу врятувати не вдалося. Голова ОТГ каже, що випалювання сухої трави мало місце й у попередні роки, але настільки масового випалювання й з такими катастрофічними наслідками він ще не пам'ятає.На думку Володимира Крижука, пожежам сприяє бездощова погода і велика кількість сухої рослинності, адже худоби люди нині тримають у рази менше, ніж колись, тому не скрізь проводиться обкошування."Покладаємо надії на вже ухвалену суворішу відповідальність для паліїв. Але запрацює вона лише тоді, коли одного-другого таки по-справжньому «впечуть». Із цієї кричущої ситуації мають зробити висновки і громадяни, і влада різних рівнів", - підсумував голова громади.