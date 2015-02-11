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Хотіли дешево купити талони на пальне: двох волинян «нагріли» шахраї

Хотіли дешево купити талони на пальне: двох волинян «нагріли» шахраї
22 квітня двох чоловіків ошукали спритники, які запропонували дешево купити талони на пальне.

Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

Так, 64-річний ковельчанин перевів на вказані незнайомцем реквізити майже 3,5 тисячі гривень.

Інший потерпілий, 28 річний лучанин, під час розмови з псевдодиректором однієї з Ковельських АЗС зацікавився пропозицією придбати талони на паливо за спеціальною ціною і перерахував на вказаний спритником рахунок 1500 гривень.

Ніяких талонів чоловіки не отримали.

За фактами шахрайств відкрили кримінальні провадження. Правоохоронці встановлюють особи зловмисників.

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Теги: шахрайство, талони, пальне
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