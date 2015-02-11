Хотіли дешево купити талони на пальне: двох волинян «нагріли» шахраї





Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.



Так, 64-річний ковельчанин перевів на вказані незнайомцем реквізити майже 3,5 тисячі гривень.



Інший потерпілий, 28 річний лучанин, під час розмови з псевдодиректором однієї з Ковельських АЗС зацікавився пропозицією придбати талони на паливо за спеціальною ціною і перерахував на вказаний спритником рахунок 1500 гривень.



Ніяких талонів чоловіки не отримали.



За фактами шахрайств відкрили кримінальні провадження. Правоохоронці встановлюють особи зловмисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 квітня двох чоловіків ошукали спритники, які запропонували дешево купити талони на пальне.Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.Так, 64-річний ковельчанин перевів на вказані незнайомцем реквізити майже 3,5 тисячі гривень.Інший потерпілий, 28 річний лучанин, під час розмови з псевдодиректором однієї з Ковельських АЗС зацікавився пропозицією придбати талони на паливо за спеціальною ціною і перерахував на вказаний спритником рахунок 1500 гривень.Ніяких талонів чоловіки не отримали.За фактами шахрайств відкрили кримінальні провадження. Правоохоронці встановлюють особи зловмисників.

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