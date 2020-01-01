У Голобах банда серед ночі увірвалася до «Нової пошти»: при затриманні травмували поліцейських

У ніч на 23 квітня у селищі Голоби Ковельського району зловмисники проникли через вікно до приміщення служби доставки та викрали 29 мобільних телефонів, 5 наручних годинників, 17 посилок з комп’ютерною технікою та 16 - із ювелірними виробами. Сума завданих збитків становить майже три мільйони гривень.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Двох правопорушників затримали у складському приміщенні відділення, ще двоє намагалися втекти з місця події на автомобілі, однак їх оперативно наздогнали. Під час затримання правопорушники чинили опір співробітникам поліції. У результаті двоє оперативників отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою.Затримані - жителі Ковеля, Києва, Хмельницького та Вінницької області. Усі вони - раніше судимі за вчинення крадіжок, зберігання зброї та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.Транспортний засіб, на якому пересувалися правопорушники, знаряддя вчинення злочину та викрадені речі вилучили.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 (Замах на крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах або організованою групою) та ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.Після оголошення затриманим про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів буде вирішуватися питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Проводяться заходи, спрямовані на встановлення причетності цих осіб до скоєння аналогічних злочинів на території Волинської та інших областей України.З власних джерел виданню відомо, що йдеться про відділення "Нової пошти".