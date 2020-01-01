У Голобах банда серед ночі увірвалася до «Нової пошти»: при затриманні травмували поліцейських
Сьогодні, 16:11
У ніч на 23 квітня у селищі Голоби Ковельського району зловмисники проникли через вікно до приміщення служби доставки та викрали 29 мобільних телефонів, 5 наручних годинників, 17 посилок з комп’ютерною технікою та 16 - із ювелірними виробами. Сума завданих збитків становить майже три мільйони гривень.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Двох правопорушників затримали у складському приміщенні відділення, ще двоє намагалися втекти з місця події на автомобілі, однак їх оперативно наздогнали. Під час затримання правопорушники чинили опір співробітникам поліції. У результаті двоє оперативників отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою.
Затримані - жителі Ковеля, Києва, Хмельницького та Вінницької області. Усі вони - раніше судимі за вчинення крадіжок, зберігання зброї та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.
Транспортний засіб, на якому пересувалися правопорушники, знаряддя вчинення злочину та викрадені речі вилучили.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 (Замах на крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах або організованою групою) та ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Після оголошення затриманим про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів буде вирішуватися питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Проводяться заходи, спрямовані на встановлення причетності цих осіб до скоєння аналогічних злочинів на території Волинської та інших областей України.
З власних джерел виданню відомо, що йдеться про відділення "Нової пошти".
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Двох правопорушників затримали у складському приміщенні відділення, ще двоє намагалися втекти з місця події на автомобілі, однак їх оперативно наздогнали. Під час затримання правопорушники чинили опір співробітникам поліції. У результаті двоє оперативників отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою.
Затримані - жителі Ковеля, Києва, Хмельницького та Вінницької області. Усі вони - раніше судимі за вчинення крадіжок, зберігання зброї та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.
Транспортний засіб, на якому пересувалися правопорушники, знаряддя вчинення злочину та викрадені речі вилучили.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 (Замах на крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах або організованою групою) та ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Після оголошення затриманим про підозру у вчиненні інкримінованих злочинів буде вирішуватися питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Проводяться заходи, спрямовані на встановлення причетності цих осіб до скоєння аналогічних злочинів на території Волинської та інших областей України.
З власних джерел виданню відомо, що йдеться про відділення "Нової пошти".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 16:11