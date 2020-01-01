У місті на Волині чоловік натрапив на сховище боєприпасів, коли копав траншею під фундамент





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Про небезпечну знахідку до служби «101» повідомив місцевий мешканець, який випадково натрапив на підозрілий металевий предмет під час копання фундаменту для будинку на вулиці Ярослава Мудрого.



Завдяки ретельній пошуковій роботі, що тривала 2 дні із обов’язковим дотримання вимог безпеки праці, піротехніки УДСНС області знайшли в землі 108 артилерійських снарядів калібру 76 мм та 67 снарядів калібру 107мм.



Всі знайдені вибухонебезпечні знахідки знешкоджені на спеціальному полігоні.



До робіт залучили 5 чоловік особового складу групи та 2 спеціальні автомобілі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 квітня група піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону Управління ДСНС у Волинській області здійснила знищення великої кількості артилерійських снарядів часів Другої Світової війни, виявлених у місті Горохові.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Про небезпечну знахідку до служби «101» повідомив місцевий мешканець, який випадково натрапив на підозрілий металевий предмет під час копання фундаменту для будинку на вулиці Ярослава Мудрого.Завдяки ретельній пошуковій роботі, що тривала 2 дні із обов’язковим дотримання вимог безпеки праці, піротехніки УДСНС області знайшли в землі 108 артилерійських снарядів калібру 76 мм та 67 снарядів калібру 107мм.Всі знайдені вибухонебезпечні знахідки знешкоджені на спеціальному полігоні.До робіт залучили 5 чоловік особового складу групи та 2 спеціальні автомобілі.

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