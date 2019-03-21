На скільки зменшилося населення Волині





Про це йдеться на сайті Головного управління статистики у Волинській області.



Так, у січні–лютому чисельність наявного населення зменшилась на 383 особи та на 1 березня 2020 року, за оцінкою, становила 1 031 000 осіб.



Також у січні–лютому середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника зросла порівняно з відповідним періодом 2019р. на 13,4% і становила 8655 гривень.

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