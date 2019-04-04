Українцям з 4 травня виплатять проіндексовані пенсії: хто і скільки отримає
Сьогодні, 10:10
В Україні з 4 травня виплачують пенсії з урахуванням індексації на 11%. В середньому збільшення для 8,3 млн пенсіонерів склала 259,4 грн.
Частина з них отримали підвищення завдяки перерахунку, інші ж – через підвищення мінімальної пенсії для тих, хто має 30 років (жінки) і 35 (чоловіки) років стажу до 2100 грн, - пише Обозреватель.
Як повідомляють в Пенсійному фонді, вже з 4 травня починаються виплати з урахуванням індексації. Пенсіонери отримають свої гроші в ті ж дні, що і в минулому місяці, проте суми при цьому зростуть.
"Пенсії перераховано із застосуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсій в розмірі 1,11. Згідно зі згаданим рішенням уряду, розмір підвищення в результаті перерахунку не може бути менше 100 гривень", – нагадують в ПФУ.
Перерахунок провели автоматично (без особистих звернень) 9,9 млн пенсіонерів. Однак виплати підвищили тільки для 8,36 млн осіб. Середній розмір підвищення – 259,41 гривень.
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Частина з них отримали підвищення завдяки перерахунку, інші ж – через підвищення мінімальної пенсії для тих, хто має 30 років (жінки) і 35 (чоловіки) років стажу до 2100 грн, - пише Обозреватель.
Як повідомляють в Пенсійному фонді, вже з 4 травня починаються виплати з урахуванням індексації. Пенсіонери отримають свої гроші в ті ж дні, що і в минулому місяці, проте суми при цьому зростуть.
"Пенсії перераховано із застосуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсій в розмірі 1,11. Згідно зі згаданим рішенням уряду, розмір підвищення в результаті перерахунку не може бути менше 100 гривень", – нагадують в ПФУ.
Перерахунок провели автоматично (без особистих звернень) 9,9 млн пенсіонерів. Однак виплати підвищили тільки для 8,36 млн осіб. Середній розмір підвищення – 259,41 гривень.
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