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Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО

Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Підприємці луцьких ринків «Північний», «Лучеськ», «Варшавський», «Старий» та «Пасаж» зібралися на мирний мітинг під стінами мерії у понеділок, 4 квітня.

З 10-ої ранку майже сотня людей протестувала через заборону міської ради відкривати торгові точки, які зі слів підприємців, – відповідають усім вимогам МОЗ щодо торгівлі під час карантину.

Нагадаємо, що 1 травня підприємці з ринків «Лучеськ» та «Північний» вже збиралися поблизу воріт до своїх павільйонів, адже після виходу постанови головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби в місцях торгівлі харчовими продуктами на ринках країни від 27 квітня, власники торгових точок почали активно готуватися, аби торгівля відповідала усім визначеним нормам.

Держпродспоживслужба провела перевірку і дала «добро» на відкриття, однак під час сесії 30 квітня Луцька міська рада вирішила поки не запускати в роботу ринки міста.

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Підприємці скаржаться, що вже встигли закупити продукти для реалізації, а тепер у відчаї, бо не знають, куди дівати увесь товар. Люди переконують, що підготувалися належним чином і готові дотримуватися усіх санітарно-гігієнічних вимог.

Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО


Підприємиця з ринку «Лучеськ», яка має там «точку» із насінням, Світлана Остапчук каже, що люди зібралися там із відчаю, їм не потрібні «подачки» від влади, вони просять лише дати їм можливість виживати і заробляти.

«Я підприємець вже 20 років. Наш ринок – маленький, місцевого значення, здебільшого там скуповуються лише мешканці мікрорайону. Навіть коли працював в нормальному режимі, то ніколи не було скупчень. Відстань між рядами - 6 метрів, а 95% речей, які продають на ринку, дозволено реалізовувати: продукти, побутова хімія, розсада. За ці 2 місяці, поки закриті ринки, то ми від влади нічого не отримали, скасували лише єдиний внесок, а орендну плату ми й далі оплачуємо, ніхто нас від цього не звільнив. В нас також є діти, яких потрібно годувати», – говорить Світлана Остапчук.

До слова, працівники правоохоронних органів слідкують за тим, аби люди дотримувалися дистанції та були в масках.

Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО



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Теги: мітинг, Луцькрада, підприємці
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Коментарі 6
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Да відкрийте вже їм бо не можуть чоловіки з жінками і навпаки дома вже сидіти :) Люди розумні і на ті ринки поки не підуть, так що нехай там самі товчуться! :)
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НЕ відкривайте тих гадюшників.А бариги хай наймаються на роботу в маркети.Там зарплати більші,ніж дурити людей на базарах.Скупляють товар в АТБ і продають на ринках.
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Мітингуй не мітингуй все одно получиш ..й!
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мінусуй не мінусуй, а отримаєш ти ...
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Яке може бути відкриття
Якщо вони навіть самі не дотримуються дистанції на фото видно як стоять в кучі
То про який порядок може бути на ринку
Коли там завжди нарушають всі вимоги...
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Вси хором скандуємо: "Зеленський! Зеленський! Зеленський! Па-ма-гі!!!".
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