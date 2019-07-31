Під стінами Луцькради мітингують підприємці усіх ринків міста. ФОТО
Сьогодні, 10:28
Підприємці луцьких ринків «Північний», «Лучеськ», «Варшавський», «Старий» та «Пасаж» зібралися на мирний мітинг під стінами мерії у понеділок, 4 квітня.
З 10-ої ранку майже сотня людей протестувала через заборону міської ради відкривати торгові точки, які зі слів підприємців, – відповідають усім вимогам МОЗ щодо торгівлі під час карантину.
Нагадаємо, що 1 травня підприємці з ринків «Лучеськ» та «Північний» вже збиралися поблизу воріт до своїх павільйонів, адже після виходу постанови головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби в місцях торгівлі харчовими продуктами на ринках країни від 27 квітня, власники торгових точок почали активно готуватися, аби торгівля відповідала усім визначеним нормам.
Держпродспоживслужба провела перевірку і дала «добро» на відкриття, однак під час сесії 30 квітня Луцька міська рада вирішила поки не запускати в роботу ринки міста.
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Підприємці скаржаться, що вже встигли закупити продукти для реалізації, а тепер у відчаї, бо не знають, куди дівати увесь товар. Люди переконують, що підготувалися належним чином і готові дотримуватися усіх санітарно-гігієнічних вимог.
Підприємиця з ринку «Лучеськ», яка має там «точку» із насінням, Світлана Остапчук каже, що люди зібралися там із відчаю, їм не потрібні «подачки» від влади, вони просять лише дати їм можливість виживати і заробляти.
«Я підприємець вже 20 років. Наш ринок – маленький, місцевого значення, здебільшого там скуповуються лише мешканці мікрорайону. Навіть коли працював в нормальному режимі, то ніколи не було скупчень. Відстань між рядами - 6 метрів, а 95% речей, які продають на ринку, дозволено реалізовувати: продукти, побутова хімія, розсада. За ці 2 місяці, поки закриті ринки, то ми від влади нічого не отримали, скасували лише єдиний внесок, а орендну плату ми й далі оплачуємо, ніхто нас від цього не звільнив. В нас також є діти, яких потрібно годувати», – говорить Світлана Остапчук.
До слова, працівники правоохоронних органів слідкують за тим, аби люди дотримувалися дистанції та були в масках.
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З 10-ої ранку майже сотня людей протестувала через заборону міської ради відкривати торгові точки, які зі слів підприємців, – відповідають усім вимогам МОЗ щодо торгівлі під час карантину.
Нагадаємо, що 1 травня підприємці з ринків «Лучеськ» та «Північний» вже збиралися поблизу воріт до своїх павільйонів, адже після виходу постанови головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби в місцях торгівлі харчовими продуктами на ринках країни від 27 квітня, власники торгових точок почали активно готуватися, аби торгівля відповідала усім визначеним нормам.
Держпродспоживслужба провела перевірку і дала «добро» на відкриття, однак під час сесії 30 квітня Луцька міська рада вирішила поки не запускати в роботу ринки міста.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку на протест вийшли підприємці Старого ринку.
Підприємці скаржаться, що вже встигли закупити продукти для реалізації, а тепер у відчаї, бо не знають, куди дівати увесь товар. Люди переконують, що підготувалися належним чином і готові дотримуватися усіх санітарно-гігієнічних вимог.
Підприємиця з ринку «Лучеськ», яка має там «точку» із насінням, Світлана Остапчук каже, що люди зібралися там із відчаю, їм не потрібні «подачки» від влади, вони просять лише дати їм можливість виживати і заробляти.
«Я підприємець вже 20 років. Наш ринок – маленький, місцевого значення, здебільшого там скуповуються лише мешканці мікрорайону. Навіть коли працював в нормальному режимі, то ніколи не було скупчень. Відстань між рядами - 6 метрів, а 95% речей, які продають на ринку, дозволено реалізовувати: продукти, побутова хімія, розсада. За ці 2 місяці, поки закриті ринки, то ми від влади нічого не отримали, скасували лише єдиний внесок, а орендну плату ми й далі оплачуємо, ніхто нас від цього не звільнив. В нас також є діти, яких потрібно годувати», – говорить Світлана Остапчук.
До слова, працівники правоохоронних органів слідкують за тим, аби люди дотримувалися дистанції та були в масках.
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Якщо вони навіть самі не дотримуються дистанції на фото видно як стоять в кучі
То про який порядок може бути на ринку
Коли там завжди нарушають всі вимоги...