Через «Ягодин» поляк незаконно намагався провезти велику партію захисних рукавичок





Так, 27 квітня, в зону митного контролю Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль «DAF» під керуванням громадянина Польщі, - пише пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.



До митного контролю подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються «паливні гранули». В результаті ж виявили 480 тисяч захисних поліетиленових рукавичок загальною вартістю 60,4 тис. грн.



Оскільки рукавички обмежені до вивезення за межі митної території України, відповідно до постанови Кабміну, партію вищевказаного незадекларованого товару вилучили до рішення суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Ягодин» у автівці виявили 480 тисяч захисних поліетиленових рукавичок.Так, 27 квітня, в зону митного контролю Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль «DAF» під керуванням громадянина Польщі, - пише пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.До митного контролю подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються «паливні гранули». В результаті ж виявили 480 тисяч захисних поліетиленових рукавичок загальною вартістю 60,4 тис. грн.Оскільки рукавички обмежені до вивезення за межі митної території України, відповідно до постанови Кабміну, партію вищевказаного незадекларованого товару вилучили до рішення суду.

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