Торгували замороженою морською рибою і бананами: у Луцьку закрили фермерський ярмарок через порушення
Сьогодні, 12:41
У Луцьку внесли зміни до рішення про роботу сільськогосподарських ярмарків у місті на період карантину, закривши одне з місць торгівлі через численні порушення під час роботи.
Про це йшлося у понеділок, 4 травня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальниця управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай розповіла, що у Луцьку пропонують виключити з переліку місць для ярмаркування вулицю Єршова поблизу торгового центру «Глобус».
«На вихідні вже розпочали роботу цих ярмарків. 2 травня біля «Глобусу», коли запрацював ярмарок, виникли проблеми в його організації. Місцями були скупчення відвідувачів, не всі покупці були в масках, не всі продавці виконали вимоги», - зазначила вона.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт відзначив, що ярмаркам дозволили працювати, аби підтримати фермерів. Натомість на Єршова ситуація вийшла з-під контролю і там почали торгувати й інші. На місці працювали працівники поліції та Держпродспоживслужби, які фіксували порушення.
«Люди почали там торгувати мороженою морською рибою, бананами, які приїхали з Закарпаття. Якимось чином фермером стала відома в Луцьку людина пан Рижков, що там почав керувати правами, обливатися кавою. Фермери сказали, що не можуть навести там порядок, в інших локаціях можуть, а там – ні. Ми не можемо піддавати загрозі життя і здоров’я людей», - сказав посадовець. Тому локацію на Єршова вирішили закрити. Він назвав цей крок попередженням для інших підприємців, які не дотримуються правил карантину.
Пустовіт додав, що невдовзі у місті запрацюють агропродовольчі ринки, тож частину продукції фермери зможуть реалізовувати там. Більше того, в Україні з 11 травня планують відкрити усі ринки і поступово відновлювати роботу транспорту.
Своєю чергою, член виконкому Михайло Щур запропонував продумати інше місце для ярмарку, щоби забезпечити мікрорайон сільськогосподарською продукцією.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 4 травня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальниця управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай розповіла, що у Луцьку пропонують виключити з переліку місць для ярмаркування вулицю Єршова поблизу торгового центру «Глобус».
«На вихідні вже розпочали роботу цих ярмарків. 2 травня біля «Глобусу», коли запрацював ярмарок, виникли проблеми в його організації. Місцями були скупчення відвідувачів, не всі покупці були в масках, не всі продавці виконали вимоги», - зазначила вона.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт відзначив, що ярмаркам дозволили працювати, аби підтримати фермерів. Натомість на Єршова ситуація вийшла з-під контролю і там почали торгувати й інші. На місці працювали працівники поліції та Держпродспоживслужби, які фіксували порушення.
«Люди почали там торгувати мороженою морською рибою, бананами, які приїхали з Закарпаття. Якимось чином фермером стала відома в Луцьку людина пан Рижков, що там почав керувати правами, обливатися кавою. Фермери сказали, що не можуть навести там порядок, в інших локаціях можуть, а там – ні. Ми не можемо піддавати загрозі життя і здоров’я людей», - сказав посадовець. Тому локацію на Єршова вирішили закрити. Він назвав цей крок попередженням для інших підприємців, які не дотримуються правил карантину.
Пустовіт додав, що невдовзі у місті запрацюють агропродовольчі ринки, тож частину продукції фермери зможуть реалізовувати там. Більше того, в Україні з 11 травня планують відкрити усі ринки і поступово відновлювати роботу транспорту.
Своєю чергою, член виконкому Михайло Щур запропонував продумати інше місце для ярмарку, щоби забезпечити мікрорайон сільськогосподарською продукцією.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
та клоуни.
Що і треба було довести! З нашими людьми по доброму ніяк не можна, нічого не розуміють, що покупці, що продавці бариги-перекупники! Немає чого панькатись і закрити і не дозволяти базари відкривати до закінчення терміну карантину, а то біда ще більшою буде і знову ж винними владу зроБлять!!! Все - крапка!
Ми вибрали в міськраду дят...які тепер собі шукають виправдання.Там неможливо дотримуватись карантинних заходів,НЕМОЖЛИВО.Потрібно було відкрити "Північний",які вже підготувались,але ж ні,"шеф" не дає добро,бо там є протистояння за землю на Північному і біля Лучеська,ось і весь сир-бор.А люди то таке,навішаємо "локшини" по аверсу і вн-повірять,а де ж дінуться кріпаки.Сумно і прикро за українців,які вибирають собі таку "владу".Полієтиленові пакетики з логотипом вже приготовлені...
Вибір редактора
Останні новини
«Головне було не зникнути з ефіру»: як «Інвестор» пережив карантинну турбулентність. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Торгували замороженою морською рибою і бананами: у Луцьку закрили фермерський ярмарок через порушення
Сьогодні, 12:41
Українець у Польщі врятував з води 20-річного хлопця
Сьогодні, 12:20