В озері на Волині знайшли тіло зниклого чоловіка





Про це



Терміново поліцейський офіцер Старовижівської ОТГ спільно з працівниками кримінальної поліції здійснили пошуки зниклого. Згодом на озері Луки близько 10-ти метрів від берега в очереті знайшли тіло чоловіка. Труп знайденого був опізнаний.



Встановили, що 6 травня чоловік пішов знімати сітки та не повернувся додому.



В подальшому будуть встановлюватися всі обставини події та причини смерті загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 травня до Старовижівського відділення поліції надійшла заява, що 6 травня мешканець селища Стара Вижівка пішов на озеро та зник.Про це йдеться на сторінці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області".Терміново поліцейський офіцер Старовижівської ОТГ спільно з працівниками кримінальної поліції здійснили пошуки зниклого. Згодом на озері Луки близько 10-ти метрів від берега в очереті знайшли тіло чоловіка. Труп знайденого був опізнаний.Встановили, що 6 травня чоловік пішов знімати сітки та не повернувся додому.В подальшому будуть встановлюватися всі обставини події та причини смерті загиблого.

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