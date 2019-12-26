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В озері на Волині знайшли тіло зниклого чоловіка

В озері на Волині знайшли тіло зниклого чоловіка
8 травня до Старовижівського відділення поліції надійшла заява, що 6 травня мешканець селища Стара Вижівка пішов на озеро та зник.

Про це йдеться на сторінці "Поліцейський офіцер громади у Волинській області".

Терміново поліцейський офіцер Старовижівської ОТГ спільно з працівниками кримінальної поліції здійснили пошуки зниклого. Згодом на озері Луки близько 10-ти метрів від берега в очереті знайшли тіло чоловіка. Труп знайденого був опізнаний.

Встановили, що 6 травня чоловік пішов знімати сітки та не повернувся додому.

В подальшому будуть встановлюватися всі обставини події та причини смерті загиблого.

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Теги: Волинь, смерть, озеро
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