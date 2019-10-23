У волинській лікарні запрацював call-центр. ФОТО
Сьогодні, 08:36
В Нововолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги почав роботу call-центр.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Сall-центр працюватиме на базі амбулаторії №4 ЗПСМ. Він створений для покращення якості надання первинної медичної допомоги, а саме всі дзвінки, що здійснюються до амбулаторій №1, №3 та №4 будуть переадресовуватися в окремо створений кабінет.
"Реєстратори кол - центру по телефону будуть здійснювати запис на попередній прийом до лікарів усіх амбулаторій, надавати інформацію про графіки прийому усіх сімейних лікарів і лікарів педіатрів та усю інформацію,яка необхідна пацієнтам. Реєстратори, що працюють у реєстратурах амбулаторій більше не будуть відповідати на дзвінки по телефону і зможуть більше часу приділити пацієнтам ,що підійшли : записати на прийом, надати амбулаторну карту та довідкову інформацію", - йдеться у дописі.
Сall-центр працює з понеділка по п'ятницю з 7:40 до 18:00, а у суботу з 9:00 до 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Сall-центр працюватиме на базі амбулаторії №4 ЗПСМ. Він створений для покращення якості надання первинної медичної допомоги, а саме всі дзвінки, що здійснюються до амбулаторій №1, №3 та №4 будуть переадресовуватися в окремо створений кабінет.
"Реєстратори кол - центру по телефону будуть здійснювати запис на попередній прийом до лікарів усіх амбулаторій, надавати інформацію про графіки прийому усіх сімейних лікарів і лікарів педіатрів та усю інформацію,яка необхідна пацієнтам. Реєстратори, що працюють у реєстратурах амбулаторій більше не будуть відповідати на дзвінки по телефону і зможуть більше часу приділити пацієнтам ,що підійшли : записати на прийом, надати амбулаторну карту та довідкову інформацію", - йдеться у дописі.
Сall-центр працює з понеділка по п'ятницю з 7:40 до 18:00, а у суботу з 9:00 до 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У ВООЗ уже не впевнені, що коронавірус виник на ринку в Ухані
Сьогодні, 09:15
У волинській лікарні запрацював call-центр. ФОТО
Сьогодні, 08:36
До Австрії полетів чартер з українськими заробітчанами
Сьогодні, 07:32
Відтепер рукописний текст можна розпізнавати та оцифровувати
Сьогодні, 06:12