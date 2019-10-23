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У волинській лікарні запрацював call-центр. ФОТО

У волинській лікарні запрацював call-центр. ФОТО
В Нововолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги почав роботу call-центр.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Сall-центр працюватиме на базі амбулаторії №4 ЗПСМ. Він створений для покращення якості надання первинної медичної допомоги, а саме всі дзвінки, що здійснюються до амбулаторій №1, №3 та №4 будуть переадресовуватися в окремо створений кабінет.

"Реєстратори кол - центру по телефону будуть здійснювати запис на попередній прийом до лікарів усіх амбулаторій, надавати інформацію про графіки прийому усіх сімейних лікарів і лікарів педіатрів та усю інформацію,яка необхідна пацієнтам. Реєстратори, що працюють у реєстратурах амбулаторій більше не будуть відповідати на дзвінки по телефону і зможуть більше часу приділити пацієнтам ,що підійшли : записати на прийом, надати амбулаторну карту та довідкову інформацію", - йдеться у дописі.

Сall-центр працює з понеділка по п'ятницю з 7:40 до 18:00, а у суботу з 9:00 до 15:00.

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Теги: Нововолинськ, медицина
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