В українському СІЗО з`явилися перші платні камери: ціна та умови. ВІДЕО





Поки що таких камер лише чотири, та за потреби обіцяють облаштувати ще, - йдеться у сюжеті



Потріскані стіни, бруд, грибок і пліснява. Від жахливих умов, в яких тут перебувають ув'язнені, просто відбирає мову. Це опис одного із найстаріших корпусів Лук'янівського СІЗО. Серед ув'язнених – просто "Катька".



Та от у Міністерстві юстиції визнають - такі умови ненормальні. Тож для тих, хто хоче комфорту, створили послугу платних камер. Поки що їх у СІЗО лише чотири. Новий ремонт і одно-ярусні ліжка, чого не зустрінеш у звичайних камерах. Є телевізор, холодильник, чайник та мікрохвильовка. І навіть душ, але у двох камерах з чотирьох. Коштує таке задоволення - за місце - 2 тисячі за день, 8 тисяч - за тиждень та 12 - за місяць. Ціна не залежить від наявності душу чи кількості сусідів.



"Тільки зараз розпочинаємо. Відповідно, ув'язнені зможуть написати, подати заяву, якщо є бажання, зайняти ці камери", – пояснює міністр юстиції України Денис Малюська.



Поки таку послугу запровадили лише в Лук'янівському СІЗО. Згодом з'явиться і в інших містах. Там, імовірно, ціна буде відрізнятися. А от кількість платних камер залежатиме від попиту.



"Ми не є компанією, яка хоче отримати якомога більше грошей, ми ці кошти хочемо спрямувати на утримання і підвищення, поліпшення умов утримання в камерах", – каже Малюська.



В Мін'юсті переконують, що охочі заплатити за комфорт таки знайдуться. Решта ж арештантів намагається покращити умови перебування своїми силами. Десь встановили холодильник, десь – пральну машину, а десь завели кішку, яка вивела четверо кошенят.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Лук`янівському СІЗО відкрили перші платні камери.Поки що таких камер лише чотири, та за потреби обіцяють облаштувати ще, - йдеться у сюжеті ТСН Потріскані стіни, бруд, грибок і пліснява. Від жахливих умов, в яких тут перебувають ув'язнені, просто відбирає мову. Це опис одного із найстаріших корпусів Лук'янівського СІЗО. Серед ув'язнених – просто "Катька".Та от у Міністерстві юстиції визнають - такі умови ненормальні. Тож для тих, хто хоче комфорту, створили послугу платних камер. Поки що їх у СІЗО лише чотири. Новий ремонт і одно-ярусні ліжка, чого не зустрінеш у звичайних камерах. Є телевізор, холодильник, чайник та мікрохвильовка. І навіть душ, але у двох камерах з чотирьох. Коштує таке задоволення - за місце - 2 тисячі за день, 8 тисяч - за тиждень та 12 - за місяць. Ціна не залежить від наявності душу чи кількості сусідів."Тільки зараз розпочинаємо. Відповідно, ув'язнені зможуть написати, подати заяву, якщо є бажання, зайняти ці камери", – пояснює міністр юстиції УкраїниПоки таку послугу запровадили лише в Лук'янівському СІЗО. Згодом з'явиться і в інших містах. Там, імовірно, ціна буде відрізнятися. А от кількість платних камер залежатиме від попиту."Ми не є компанією, яка хоче отримати якомога більше грошей, ми ці кошти хочемо спрямувати на утримання і підвищення, поліпшення умов утримання в камерах", – каже Малюська.В Мін'юсті переконують, що охочі заплатити за комфорт таки знайдуться. Решта ж арештантів намагається покращити умови перебування своїми силами. Десь встановили холодильник, десь – пральну машину, а десь завели кішку, яка вивела четверо кошенят.

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