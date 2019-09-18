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У місті на Волині взялись за реконструкцію парку. ФОТО

У місті на Волині взялись за реконструкцію парку. ФОТО
Цього року Виробниче управління комунального господарства Нововолинська здійснює роботи щодо реконструкції парку культури та відпочинку.

Про це інформують у спільноті Нововолинськ інфо, повідомляє «Волинь UA».

"Як Ви вже мабуть встигли помітити, що відбулося оновлення фортець. Також найближчим часом планується встановлення на території парку НОВОГО ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА. Надіємося, що дітки оцінять! Загалом, реконструкція пожвавить наш парк, сприятиме покращенню іміджу міста, позитивно впливатиме на розвиток дітей, їх здоров’я та настрій. А от бажаючих розпивати алкоголь і справляти нужду у невідведених для цього місцях, наполегливо просимо не заходити!

У місті на Волині взялись за реконструкцію парку. ФОТО
У місті на Волині взялись за реконструкцію парку. ФОТО
У місті на Волині взялись за реконструкцію парку. ФОТО

ВУКГ робить усе можливе для збереження технічного та санітарного стану не тільки парку, а й для цілого міста вцілому. То ж сподіваємося на Ваше розуміння, підтримку та бережне ставлення до надбань міста", - йдеться у дописі.

У місті на Волині взялись за реконструкцію парку. ФОТО
У місті на Волині взялись за реконструкцію парку. ФОТО
У місті на Волині взялись за реконструкцію парку. ФОТО
У місті на Волині взялись за реконструкцію парку. ФОТО
У місті на Волині взялись за реконструкцію парку. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, парк, реконструкція
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