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Підприємці із Володимира-Волинського вийшли на мітинг

Підприємці із Володимира-Волинського вийшли на мітинг
Зранку 12-го травня на території автостанції зібралися підприємці з вимогою відкрити у Володимирі-Волинському непродовольчі ринки.

У місті таких два: ринок біля валів городища та ринок «УСВ», – повідомляє БУГ.

Як розповіли представникам влади під час зборів, вони готові дотриматися карантинних вимог. За словами підприємців, епідемічна ситуація у місті стабільна, нових випадків коронавірусу давно не фіксують, а отже ринки можна відкрити. Крім того, непродовольчі ринки функціонують в інших містах України.

Згідно з постановою уряду про послаблення карантинних обмежень, з 11-го травня в Україні дозволено торгувати непродовольчою продукцією у магазинах. Однак про відновлення роботи ринків у ній не йдеться.

Питання регулюється на рівні держави, а отже місцева влада, як би не хотіла, не вправі прийняти рішення про відкриття, розповів підприємцям перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.

Влада Володимира-Волинського та інших міст-членів Асоціації міст України направляла звернення щодо відкриття непродовльчих ринків, проте відповіді поки немає. Матвійчук запропонував сформувати лист-звернення і від підприємців до голови ОДА, а також до уряду. Його повинні сформувати та направити до кінця дня.

Також вивчать, як непродовльчі ринки в умовах карантину змогли відкрити у інших містах.

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Теги: Володимир-Волинський, підприємці, ринок, мітинг
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