Підприємці із Володимира-Волинського вийшли на мітинг
Сьогодні, 11:05
Зранку 12-го травня на території автостанції зібралися підприємці з вимогою відкрити у Володимирі-Волинському непродовольчі ринки.
У місті таких два: ринок біля валів городища та ринок «УСВ», – повідомляє БУГ.
Як розповіли представникам влади під час зборів, вони готові дотриматися карантинних вимог. За словами підприємців, епідемічна ситуація у місті стабільна, нових випадків коронавірусу давно не фіксують, а отже ринки можна відкрити. Крім того, непродовольчі ринки функціонують в інших містах України.
Згідно з постановою уряду про послаблення карантинних обмежень, з 11-го травня в Україні дозволено торгувати непродовольчою продукцією у магазинах. Однак про відновлення роботи ринків у ній не йдеться.
Питання регулюється на рівні держави, а отже місцева влада, як би не хотіла, не вправі прийняти рішення про відкриття, розповів підприємцям перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
Влада Володимира-Волинського та інших міст-членів Асоціації міст України направляла звернення щодо відкриття непродовльчих ринків, проте відповіді поки немає. Матвійчук запропонував сформувати лист-звернення і від підприємців до голови ОДА, а також до уряду. Його повинні сформувати та направити до кінця дня.
Також вивчать, як непродовльчі ринки в умовах карантину змогли відкрити у інших містах.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО.
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У місті таких два: ринок біля валів городища та ринок «УСВ», – повідомляє БУГ.
Як розповіли представникам влади під час зборів, вони готові дотриматися карантинних вимог. За словами підприємців, епідемічна ситуація у місті стабільна, нових випадків коронавірусу давно не фіксують, а отже ринки можна відкрити. Крім того, непродовольчі ринки функціонують в інших містах України.
Згідно з постановою уряду про послаблення карантинних обмежень, з 11-го травня в Україні дозволено торгувати непродовольчою продукцією у магазинах. Однак про відновлення роботи ринків у ній не йдеться.
Питання регулюється на рівні держави, а отже місцева влада, як би не хотіла, не вправі прийняти рішення про відкриття, розповів підприємцям перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
Влада Володимира-Волинського та інших міст-членів Асоціації міст України направляла звернення щодо відкриття непродовльчих ринків, проте відповіді поки немає. Матвійчук запропонував сформувати лист-звернення і від підприємців до голови ОДА, а також до уряду. Його повинні сформувати та направити до кінця дня.
Також вивчать, як непродовльчі ринки в умовах карантину змогли відкрити у інших містах.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Під Луцькрадою знову мітингують підприємці ринків. ФОТО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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