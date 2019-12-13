На Волині зникла мама трьох дітей

Вигнанець Руслана Богданівна 1987 року народження.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів чоловік зниклої Тарас Вигнанець.



За його словами, жінка вирушила з села Борохів Ківерцівського району до села Піддубці Луцького району під вечір 11 травня й зникла. Була одягнена у сірий спортивний костюм та жилетку, з собою мала рюкзак.



Руслана Вигнанець – мама трьох діток.



Чоловік просить усіх, кому відома будь-яка інформація щодо місця перебування жінки, повідомити за номером телефону 093 91 82 495 або у поліцію (102).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 11 травня, зникла волинянка1987 року народження.Про церозповів чоловік зниклоїЗа його словами, жінка вирушила з села Борохів Ківерцівського району до села Піддубці Луцького району під вечір 11 травня й зникла. Була одягнена у сірий спортивний костюм та жилетку, з собою мала рюкзак.Руслана Вигнанець – мама трьох діток.Чоловік просить усіх, кому відома будь-яка інформація щодо місця перебування жінки, повідомити за номером телефону 093 91 82 495 або у поліцію (102).

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