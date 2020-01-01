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Зеленський звільнив голову РДА на Волині

Зеленський звільнив голову РДА на Волині
Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Локачинської райдержадміністрації Віктора Дудечка.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті Президента України.

"Звільнити ДУДЕЧКА Віктора Федоровича з посади голови Локачинської районної державної адміністрації Волинської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться в документі.

Водночас іншим розпорядженням Володимир Зеленський одразу призначив нового очільника Локачинської райдержадміністрації.

"Призначити БАКУНА Василя Івановича головою Локачинської районної державної адміністрації Волинської області".

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Теги: Локачинська РДА, Віктор Дудечко, Василь Бакун, розпорядження
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