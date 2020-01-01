Зеленський звільнив голову РДА на Волині

Володимир Зеленський звільнив голову Локачинської райдержадміністрації Віктора Дудечка.



Відповідне розпорядження опублікували на



"Звільнити ДУДЕЧКА Віктора Федоровича з посади голови Локачинської районної державної адміністрації Волинської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться в документі.



Водночас іншим розпорядженням Володимир Зеленський одразу призначив нового очільника Локачинської райдержадміністрації.



"Призначити БАКУНА Василя Івановича головою Локачинської районної державної адміністрації Волинської області".

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