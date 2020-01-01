У Луцьку осучаснили мікрорайон. ФОТО
Сьогодні, 05:33
У Луцьку завершують ремонт мікрорайону, що охоплює будинки по пр. Соборності, 13а, 13б, Молоді, 17а, 17б, 19, а також внутрішній скверик.
Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад на своїй сторінці у facebook.
"Територія двору отримала новий сучасний вигляд і стане однією із наймасштабніших капітально відремонтованих дворових територій у Луцьку цьогоріч.
Тут значно розширено проїжджу частину і паркомісця, що додало дворам цього району простору і зручності як для пішоходів, так і для водіїв.
Одразу обладнали «лежачі поліцейські» на дорогах, також облаштовано пониження і мережу пішохідних доріжок, встановлюється сучасне LED-освітлення.
Усі зміни, що здійснюємо у дворі, були попередньо узгоджені з мешканцями, тому про результати капремонту люди відгукуються схвально", - йдеться в дописі.
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Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад на своїй сторінці у facebook.
"Територія двору отримала новий сучасний вигляд і стане однією із наймасштабніших капітально відремонтованих дворових територій у Луцьку цьогоріч.
Тут значно розширено проїжджу частину і паркомісця, що додало дворам цього району простору і зручності як для пішоходів, так і для водіїв.
Одразу обладнали «лежачі поліцейські» на дорогах, також облаштовано пониження і мережу пішохідних доріжок, встановлюється сучасне LED-освітлення.
Усі зміни, що здійснюємо у дворі, були попередньо узгоджені з мешканцями, тому про результати капремонту люди відгукуються схвально", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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