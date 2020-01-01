Лучанин посіяв 700 кілометрів чорнобривців і соняшників уздовж доріг
Сьогодні, 16:40
Лучанин Василь Рижук уже більше 20 років засіває чорнобривцями та соняшниками узбіччя доріг і усе робить власним коштом.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У яскравому комбінезоні лучанин Василь Рижук береться за клопітку роботу впродовж місяців, аби в липні узбіччя розквітнули.
«Це не просто посадити – підготувати ґрунт, полити водою в спекотний період, прополоти від бур'янів, викосити метр справа, метр зліва», - каже чоловік.
Щороку чорнобривцями та соняшниками чоловік засіває більше восьми десятків кілометрів. Заквітчує дороги одразу у кількох напрямках – до Львова, Рівного та Ковеля.
Чоловік за професією скульптор. І це, мабуть, наймасштабніший його проєкт. Назвав його "квітучий прапор України". Каже, за двадцять років засіяв уже більше семисот кілометрів. І мріє, аби до нього долучилися по всій країні.
«Хто хоче - це просто взяти одну квіточку і посіяти, де людина хоче, я це все продумав», - зауважує Василь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У яскравому комбінезоні лучанин Василь Рижук береться за клопітку роботу впродовж місяців, аби в липні узбіччя розквітнули.
«Це не просто посадити – підготувати ґрунт, полити водою в спекотний період, прополоти від бур'янів, викосити метр справа, метр зліва», - каже чоловік.
Щороку чорнобривцями та соняшниками чоловік засіває більше восьми десятків кілометрів. Заквітчує дороги одразу у кількох напрямках – до Львова, Рівного та Ковеля.
Чоловік за професією скульптор. І це, мабуть, наймасштабніший його проєкт. Назвав його "квітучий прапор України". Каже, за двадцять років засіяв уже більше семисот кілометрів. І мріє, аби до нього долучилися по всій країні.
«Хто хоче - це просто взяти одну квіточку і посіяти, де людина хоче, я це все продумав», - зауважує Василь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянам розповіли, чи можуть карати працівників за невчасне прибуття на роботу під час карантину
Сьогодні, 17:10
Лучанин посіяв 700 кілометрів чорнобривців і соняшників уздовж доріг
Сьогодні, 16:40
«Безпліддя – не лише жіноча проблема», – волинська лікарка
Сьогодні, 16:03
У місті на Волині сім'я з 7 дітьми хоче всиновити ще трьох
Сьогодні, 15:39
Лікар-інфекціоніст з Луцька розповіла про COVID-19 та чи можна заразиться від «третіх осіб»
Сьогодні, 14:45