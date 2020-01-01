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Лучанин посіяв 700 кілометрів чорнобривців і соняшників уздовж доріг

Лучанин посіяв 700 кілометрів чорнобривців і соняшників уздовж доріг
Лучанин Василь Рижук уже більше 20 років засіває чорнобривцями та соняшниками узбіччя доріг і усе робить власним коштом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У яскравому комбінезоні лучанин Василь Рижук береться за клопітку роботу впродовж місяців, аби в липні узбіччя розквітнули.

«Це не просто посадити – підготувати ґрунт, полити водою в спекотний період, прополоти від бур'янів, викосити метр справа, метр зліва», - каже чоловік.

Щороку чорнобривцями та соняшниками чоловік засіває більше восьми десятків кілометрів. Заквітчує дороги одразу у кількох напрямках – до Львова, Рівного та Ковеля.

Чоловік за професією скульптор. І це, мабуть, наймасштабніший його проєкт. Назвав його "квітучий прапор України". Каже, за двадцять років засіяв уже більше семисот кілометрів. І мріє, аби до нього долучилися по всій країні.

«Хто хоче - це просто взяти одну квіточку і посіяти, де людина хоче, я це все продумав», - зауважує Василь.

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Теги: соняшники, дороги, Василь Рижук
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