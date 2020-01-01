Лучанин посіяв 700 кілометрів чорнобривців і соняшників уздовж доріг

Василь Рижук уже більше 20 років засіває чорнобривцями та соняшниками узбіччя доріг і усе робить власним коштом.



Про це йдеться в сюжеті



У яскравому комбінезоні лучанин Василь Рижук береться за клопітку роботу впродовж місяців, аби в липні узбіччя розквітнули.



«Це не просто посадити – підготувати ґрунт, полити водою в спекотний період, прополоти від бур'янів, викосити метр справа, метр зліва», - каже чоловік.



Щороку чорнобривцями та соняшниками чоловік засіває більше восьми десятків кілометрів. Заквітчує дороги одразу у кількох напрямках – до Львова, Рівного та Ковеля.



Чоловік за професією скульптор. І це, мабуть, наймасштабніший його проєкт. Назвав його "квітучий прапор України". Каже, за двадцять років засіяв уже більше семисот кілометрів. І мріє, аби до нього долучилися по всій країні.



«Хто хоче - це просто взяти одну квіточку і посіяти, де людина хоче, я це все продумав», - зауважує Василь.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинуже більше 20 років засіває чорнобривцями та соняшниками узбіччя доріг і усе робить власним коштом.Про це йдеться в сюжеті ТСН У яскравому комбінезоні лучанин Василь Рижук береться за клопітку роботу впродовж місяців, аби в липні узбіччя розквітнули.«Це не просто посадити – підготувати ґрунт, полити водою в спекотний період, прополоти від бур'янів, викосити метр справа, метр зліва», - каже чоловік.Щороку чорнобривцями та соняшниками чоловік засіває більше восьми десятків кілометрів. Заквітчує дороги одразу у кількох напрямках – до Львова, Рівного та Ковеля.Чоловік за професією скульптор. І це, мабуть, наймасштабніший його проєкт. Назвав його "квітучий прапор України". Каже, за двадцять років засіяв уже більше семисот кілометрів. І мріє, аби до нього долучилися по всій країні.«Хто хоче - це просто взяти одну квіточку і посіяти, де людина хоче, я це все продумав», - зауважує Василь.

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