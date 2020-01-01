У Луцьку знову відкрили кав'ярню, де працюють «сонячні» хлопці
Сьогодні, 11:51
У Луцьку із 16 травня розпочинає роботу кав'ярня "Старе місто", де працюють люди з синдромом Дауна.
Заклад працюватиме в режимі "на виніс", йдеться на сторінці кав'ярні.
Луцька кав'ярня-кондитерська, у якій офіціантами працювали хлопці з синдромом Дауна, через карантин була зачинена.
"Тепер можна взяти каву і ваші улюблені десерти з собою. Ми знаємо, як ви скучили за нашими еклерами, мусовими тістечками та іншими смаколиками", - йдеться в повідомленні.
"Старе місто" працюватиме з 9.00 до 19.00. Вхід у масці.
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Також у закладі можна замовити торт на день народження та інші святкові події.
"Віримо, що подолаємо всі труднощі разом і вже скоро все повернеться на свої місця", - додали у кав'ярні.
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Заклад працюватиме в режимі "на виніс", йдеться на сторінці кав'ярні.
Луцька кав'ярня-кондитерська, у якій офіціантами працювали хлопці з синдромом Дауна, через карантин була зачинена.
"Тепер можна взяти каву і ваші улюблені десерти з собою. Ми знаємо, як ви скучили за нашими еклерами, мусовими тістечками та іншими смаколиками", - йдеться в повідомленні.
"Старе місто" працюватиме з 9.00 до 19.00. Вхід у масці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Також у закладі можна замовити торт на день народження та інші святкові події.
"Віримо, що подолаємо всі труднощі разом і вже скоро все повернеться на свої місця", - додали у кав'ярні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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