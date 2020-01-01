У Луцьку знову відкрили кав'ярню, де працюють «сонячні» хлопці





Заклад працюватиме в режимі "на виніс", йдеться на сторінці кав'ярні.



Луцька кав'ярня-кондитерська, у якій офіціантами працювали хлопці з синдромом Дауна, через карантин



"Тепер можна взяти каву і ваші улюблені десерти з собою. Ми знаємо, як ви скучили за нашими еклерами, мусовими тістечками та іншими смаколиками", - йдеться в повідомленні.



"Старе місто" працюватиме з 9.00 до 19.00. Вхід у масці.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО



Також у закладі можна замовити торт на день народження та інші святкові події.



"Віримо, що подолаємо всі труднощі разом і вже скоро все повернеться на свої місця", - додали у кав'ярні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку із 16 травня розпочинає роботу кав'ярня "Старе місто", де працюють люди з синдромом Дауна.Заклад працюватиме в режимі "на виніс", йдеться на сторінці кав'ярні.Луцька кав'ярня-кондитерська, у якій офіціантами працювали хлопці з синдромом Дауна, через карантин була зачинена "Тепер можна взяти каву і ваші улюблені десерти з собою. Ми знаємо, як ви скучили за нашими еклерами, мусовими тістечками та іншими смаколиками", - йдеться в повідомленні."Старе місто" працюватиме з 9.00 до 19.00. Вхід у масці.Також у закладі можна замовити торт на день народження та інші святкові події."Віримо, що подолаємо всі труднощі разом і вже скоро все повернеться на свої місця", - додали у кав'ярні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію