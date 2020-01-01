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У Луцьку знову відкрили кав'ярню, де працюють «сонячні» хлопці

У Луцьку знову відкрили кав'ярню, де працюють «сонячні» хлопці
У Луцьку із 16 травня розпочинає роботу кав'ярня "Старе місто", де працюють люди з синдромом Дауна.

Заклад працюватиме в режимі "на виніс", йдеться на сторінці кав'ярні.

Луцька кав'ярня-кондитерська, у якій офіціантами працювали хлопці з синдромом Дауна, через карантин була зачинена.

"Тепер можна взяти каву і ваші улюблені десерти з собою. Ми знаємо, як ви скучили за нашими еклерами, мусовими тістечками та іншими смаколиками", - йдеться в повідомленні.

"Старе місто" працюватиме з 9.00 до 19.00. Вхід у масці.

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Також у закладі можна замовити торт на день народження та інші святкові події.

"Віримо, що подолаємо всі труднощі разом і вже скоро все повернеться на свої місця", - додали у кав'ярні.

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Теги: Старе місто, кав'ярня, Луцьк
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