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На Старому ринку – знову суперечки через демонтаж. ФОТО

На Старому ринку – знову суперечки через демонтаж. ФОТО
На Центральному (Старому) ринку надвечір 19 травня знову виникли суперечки між муніципалами та підприємцями через демонтаж контейнерів.

Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.

Станом на 19:30 на місці події перебуває чимало представників департаменту муніципальної варти, підприємців та поліції.

Правоохоронців на ринок викликали через штовханину.

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Важка техніка продовжує демонтаж контейнерів, що поблизу дороги. Муніципали запевняють, що діють відповідно до рішення міської ради.

Підприємці ж намагаються відстояти майно.

На Старому ринку – знову суперечки через демонтаж. ФОТО
На Старому ринку – знову суперечки через демонтаж. ФОТО
На Старому ринку – знову суперечки через демонтаж. ФОТО
На Старому ринку – знову суперечки через демонтаж. ФОТО
На Старому ринку – знову суперечки через демонтаж. ФОТО
На Старому ринку – знову суперечки через демонтаж. ФОТО
На Старому ринку – знову суперечки через демонтаж. ФОТО

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Теги: Старий ринок, демонтаж, підприємці
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