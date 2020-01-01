На Старому ринку – знову суперечки через демонтаж. ФОТО
Сьогодні, 19:43
На Центральному (Старому) ринку надвечір 19 травня знову виникли суперечки між муніципалами та підприємцями через демонтаж контейнерів.
Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.
Станом на 19:30 на місці події перебуває чимало представників департаменту муніципальної варти, підприємців та поліції.
Правоохоронців на ринок викликали через штовханину.
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Важка техніка продовжує демонтаж контейнерів, що поблизу дороги. Муніципали запевняють, що діють відповідно до рішення міської ради.
Підприємці ж намагаються відстояти майно.
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Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.
Станом на 19:30 на місці події перебуває чимало представників департаменту муніципальної варти, підприємців та поліції.
Правоохоронців на ринок викликали через штовханину.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Муніципали знесуть контейнери на Старому ринку, якщо підприємці не заберуть їх добровільно
Важка техніка продовжує демонтаж контейнерів, що поблизу дороги. Муніципали запевняють, що діють відповідно до рішення міської ради.
Підприємці ж намагаються відстояти майно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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