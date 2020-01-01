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Попливли човном на закупки: у Польщі зникли двоє молодих українців

Попливли човном на закупки: у Польщі зникли двоє молодих українців
У Польщі тривають пошуки двох українців у Щецинській затоці.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на pikio.pl, двоє молодих чоловіків зникли ввечері минулої неділі. Останній раз їх бачили, коли вони пливли затокою неподалік міста Нове Варпно. Після цього зв'язок з ними зник.

На сьогодні відомо, що двоє українців позичили моторного човна, щоб попливти ним за покупками. Те, що з ними щось трапилося, стало відомо вже в понеділок: власник човна помітив, що його не повернули, й повідомив про зникнення.

До пошуку українців відразу залучили рятувальні служби, однак досі остаточної відповіді, що сталося з чоловіками, немає. Моторний човен знайшли перевернутим у південній частині Щецинської затоки. Пізніше неподалік натрапили також на одяг одного з чоловіків. Ймовірно, українці випали за борт.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: Польща, українці, зникнення
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