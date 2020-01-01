На Старому ринку – знову протистояння муніципалів і підприємців. ФОТО. ВІДЕО

На Старому ринку надвечір 20 травня продовжили демонтажні роботи. Між працівниками департаменту муніципальної варти Луцькради та підприємцями знову виникли суперечки.Про це повідомляє власкорМуніципали розпочали демонтаж паркану зі сторони вулиці Замкової, між колишньою територією КП "Луцькі ринки" та рядом, що обслуговував ТзОВ " МТС- Агросервіс".Представники мунварти запевняють, що демонтовують контейнери, дозвіл на демонтаж яких дав виконком Луцькради. Натомість підприємці запевняють, що саме на демонтаж того контейнера, який вже повантажили на машину для подальшого вивезення, дозволу немає.Тож наразі тривають суперечки, люди не дозволяють вивезти майно з території ринку. Одній із присутніх жінок стало зле.Станом на 19 годину вона перебуває у кареті швидкої допомоги. На місці - велика кількість муніципалів та поліції.Юрист міської ради намагається довести, що демонтаж - законний. Натомість присутні підприємці повідомляють, що, зокрема, про один контейнер у рішенні виконкому не йдеться, тож його вивезення з території ринку - крадіжка.