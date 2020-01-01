У Луцьку – аварія на кільці: зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 18:28
У Луцьку перед кільцем на вулиці Гордіюк трапилася аварія за участю двох транспортних засобів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 травня, після 18-ї години.
Як повідомляють свідки аварії, не розминулися два легкові автомобілі - BMW та Chevrolet. Автівки отримали механічні пошкодження. Як видно з фотографій, у двох автомобілів повністю розбита передня частина і капот.
На місці працює патрульна поліція.
Інформації про потерпілих наразі немає.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 травня, після 18-ї години.
Як повідомляють свідки аварії, не розминулися два легкові автомобілі - BMW та Chevrolet. Автівки отримали механічні пошкодження. Як видно з фотографій, у двох автомобілів повністю розбита передня частина і капот.
На місці працює патрульна поліція.
Інформації про потерпілих наразі немає.
Деталі - згодом.
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