У Луцьку – аварія на кільці: зіткнулися два легковики. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 травня, після 18-ї години.



Як повідомляють свідки аварії, не розминулися два легкові автомобілі - BMW та Chevrolet. Автівки отримали механічні пошкодження. Як видно з фотографій, у двох автомобілів повністю розбита передня частина і капот.



На місці працює патрульна поліція.



Інформації про потерпілих наразі немає.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку перед кільцем на вулиці Гордіюк трапилася аварія за участю двох транспортних засобів.Про цеповідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 травня, після 18-ї години.Як повідомляють свідки аварії, не розминулися два легкові автомобілі - BMW та Chevrolet. Автівки отримали механічні пошкодження. Як видно з фотографій, у двох автомобілів повністю розбита передня частина і капот.На місці працює патрульна поліція.Інформації про потерпілих наразі немає.Деталі - згодом.

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