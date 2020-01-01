вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У МОЗ назвали 12 регіонів, які не готові до послаблення карантину: Волинь – серед них

У МОЗ назвали 12 регіонів, які не готові до послаблення карантину: Волинь – серед них
Міністрество охорони здоров'я України оприлюднило список регіонів, які можуть впроваджувати другий етап послаблення карантину.

Проаналізували 3 показники, яким має відповідати регіон, аби могти послабити протиепідемічні заходи:

- інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) має становити менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення;

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, має становити менше як 50 відсотків;

- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу має становити більше ніж 12 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів.

Всього поки не можуть послабити карантин 12 регіонів.

Станом на ранок 22 травня до послаблення карантину не готові:

- Київ
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Закарпатська область
- Київська область
- Луганська область
- Миколаївська область
- Полтавська область
- Рівненська лбласть
- Хмельницька область
- Чернівецька область.

Показник інцидентності на Волині за останні 7 днів становить 15,81 на 100 тисяч населення (при можливому для послаблення карантину максимумі - 12). Завантаженість інфекційних ліжок 22,63% (для послаблення має бути менше 50%). Показник охоплення тестуванням - 13,11.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: МОЗ, карантин, послаблення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У МОЗ назвали 12 регіонів, які не готові до послаблення карантину: Волинь – серед них
Сьогодні, 10:25
Ранок 22 травня: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:14
Масове вбивство на Житомирщині: чоловік з рушниці розстріляв 7 відпочивальників
Сьогодні, 10:08
У хлопця-сироти з Луцька – рак: його життя врятує пересадка кісткового мозку
Сьогодні, 10:01
Поліція розшукує волинянина Андрія Шпигу через шахрайство
Сьогодні, 09:53
Схожі новини
Послаблення карантину: з 1 червня в Україні запрацюють спортзали, з 10 – ресторани і кафе. ОФІЦІЙНО Послаблення карантину: з 1 червня в Україні запрацюють спортзали, з 10 – ресторани і кафе. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 08:55
В Україні хочуть відновлювати залізничне сполучення В Україні хочуть відновлювати залізничне сполучення
Сьогодні, 04:29
Як в Україні працюватимуть офіси під час карантину: основні вимоги Як в Україні працюватимуть офіси під час карантину: основні вимоги
20 травень, 11:27
Ранок 19 травня: в Україні – 18 876 випадків коронавірусу, на Волині – 635 Ранок 19 травня: в Україні – 18 876 випадків коронавірусу, на Волині – 635
19 травень, 09:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У МОЗ назвали 12 регіонів, які не готові до послаблення карантину: Волинь – серед них
Сьогодні, 10:25
 0
Ранок 22 травня: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:14
 0
Масове вбивство на Житомирщині: чоловік з рушниці розстріляв 7 відпочивальників
Сьогодні, 10:08
 0
У хлопця-сироти з Луцька – рак: його життя врятує пересадка кісткового мозку
Сьогодні, 10:01
 0
Поліція розшукує волинянина Андрія Шпигу через шахрайство
Сьогодні, 09:53
 0
Медіа
відео
1/8