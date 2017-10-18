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Проти приєднання до Луцька: під Волинською ОДА – мітинг мешканців двох громад. ФОТО

Проти приєднання до Луцька: під Волинською ОДА – мітинг мешканців двох громад. ФОТО
Під стінами Волинської обласної державної адміністрації влаштували мітинг. Близько сотні жителів Княгининівської та Заборольської громад прийшли, аби виступити проти об’єднання з Луцьком.

Про це повідомляє "12 канал".

Нагадаємо, 13 травня Кабінет Міністрів затвердив перспективний план формування територій громад Волинської області. Згідно із документом, до Луцька повинні приєднатись Боголюбська, Заборолівська, Жидичинська, Іваничівська, Княгининівська, Одерадівська, Озерцівська, Рокинівська, Прилуцька і Шепельська громади.

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Однак жителі Княгининівської та Заборольської громад – категорично проти. 22 травня вони прийшли до ОДА й вимагали зустрічі з Юрієм Погуляйком. Однак розмовляти з ними вийшла чиновниця з відділу з питань децентралізації. Вона пояснила, що нині вони ніяк не можуть вплинути на приєднання громад – це вирішує лише уряд.

Проти приєднання до Луцька: під Волинською ОДА – мітинг мешканців двох громад. ФОТО
Проти приєднання до Луцька: під Волинською ОДА – мітинг мешканців двох громад. ФОТО
Проти приєднання до Луцька: під Волинською ОДА – мітинг мешканців двох громад. ФОТО
Проти приєднання до Луцька: під Волинською ОДА – мітинг мешканців двох громад. ФОТО
Проти приєднання до Луцька: під Волинською ОДА – мітинг мешканців двох громад. ФОТО
Проти приєднання до Луцька: під Волинською ОДА – мітинг мешканців двох громад. ФОТО




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Теги: мітинг, дві громади, Волинська ОДА
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