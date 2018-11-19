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Обрали нового заступника голови Луцького міськрайонного суду

Обрали нового заступника голови Луцького міськрайонного суду
У Луцькому міськрайонному суді обрали нового заступника голови суду. Ним стала суддя Олеся Калькова.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк.

Обрання нового заступника відбулося під час зборів суддів сьогодні, 22 травня.

За словами Анатолія Пахолюка, у попереднього заступника голови суду Романа Кихтюка закінчився термін повноважень.

Олесю Калькову обрали заступницею голови Луцького міськрайонного суду на 3 роки.

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Теги: суд, Олеся Калькова, Анатолій Пахолюк, Роман Кихтюк
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