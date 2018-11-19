Обрали нового заступника голови Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 14:01
У Луцькому міськрайонному суді обрали нового заступника голови суду. Ним стала суддя Олеся Калькова.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк.
Обрання нового заступника відбулося під час зборів суддів сьогодні, 22 травня.
За словами Анатолія Пахолюка, у попереднього заступника голови суду Романа Кихтюка закінчився термін повноважень.
Олесю Калькову обрали заступницею голови Луцького міськрайонного суду на 3 роки.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк.
Обрання нового заступника відбулося під час зборів суддів сьогодні, 22 травня.
За словами Анатолія Пахолюка, у попереднього заступника голови суду Романа Кихтюка закінчився термін повноважень.
Олесю Калькову обрали заступницею голови Луцького міськрайонного суду на 3 роки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я ж не робот у мантії, я – людина». ОДИН ДЕНЬ З ГОЛОВОЮ ЛУЦЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ
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