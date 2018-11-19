Обрали нового заступника голови Луцького міськрайонного суду

Олеся Калькова.



Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк.



Обрання нового заступника відбулося під час зборів суддів сьогодні, 22 травня.



За словами Анатолія Пахолюка, у попереднього заступника голови суду Романа Кихтюка закінчився термін повноважень.



Олесю Калькову обрали заступницею голови Луцького міськрайонного суду на 3 роки.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я ж не робот у мантії, я – людина». ОДИН ДЕНЬ З ГОЛОВОЮ ЛУЦЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому міськрайонному суді обрали нового заступника голови суду. Ним стала суддяПро це у коментарірозповів голова Луцького міськрайонного судуОбрання нового заступника відбулося під час зборів суддів сьогодні, 22 травня.За словами Анатолія Пахолюка, у попереднього заступника голови судузакінчився термін повноважень.Олесю Калькову обрали заступницею голови Луцького міськрайонного суду на 3 роки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію