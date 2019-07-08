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Під Луцьком зіткнулися дві іномарки. ВІДЕО

Під Луцьком зіткнулися дві іномарки. ВІДЕО
У селі Рованці, що під Луцьком сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автівок.

Про це йдеться на сторінці АвтоАндони Луцька у фейсбуці.

Користувач Роман Романюк опублікував відео аварії, яка трапилася на об'їзній дорозі.

ДТП сталася близько 18:00. Зіткнулися автомобілі Daewoo та Chevrolet. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.

Автомобіль Daewoo, повертаючи, не надав перевагу автомобілю Chevrolet.

Відео опублікували на сторінках ІА Волинські новини.

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Теги: ДТП, Луцьк, Рованці
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