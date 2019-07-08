Під Луцьком зіткнулися дві іномарки. ВІДЕО





Про це йдеться на сторінці АвтоАндони Луцька у фейсбуці.



Користувач Роман Романюк опублікував відео аварії, яка трапилася на об'їзній дорозі.



ДТП сталася близько 18:00. Зіткнулися автомобілі Daewoo та Chevrolet. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень.



Автомобіль Daewoo, повертаючи, не надав перевагу автомобілю Chevrolet.



Відео опублікували на сторінках



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