Коли планують завершити музичний фонтан на Театральному майдані у Луцьку
Сьогодні, 16:05
Сухий фонтан з музичним підсвічуванням планують спорудити до 20 серпня або 7 вересня, коли Луцьк святкуватиме День міста.
Про це "Суспільному" розповів директор "Луцькводоканалу" Віктор Гуменюк.
Нагадаємо, минулого тижня в центрі міста розпочалися підготовчі роботи з реконструкції старого і встановлення нового фонтану.
Місце, де спорудять музичний фонтан, пустувало півтора десятки років. Нині його обгородили двометровим металевим парканом.
"Це такий собі тренд, який будується зараз в Україні. Вони — дуже складні в обслуговуванні", - зауважив директор КП “Луцькводоканал” Віктор Гуменюк.
Початкова вартість проєкту реконструкції фонтана - майже 16 мільйонів гривень. Під час аукціону найвигіднішу пропозицію надало львівське приватне підприємство “Патронат”. Воно ремонтуватиме фонтан за 12 мільйонів гривень – розповіли у "Луцьководоканалі".
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Про це "Суспільному" розповів директор "Луцькводоканалу" Віктор Гуменюк.
Нагадаємо, минулого тижня в центрі міста розпочалися підготовчі роботи з реконструкції старого і встановлення нового фонтану.
Місце, де спорудять музичний фонтан, пустувало півтора десятки років. Нині його обгородили двометровим металевим парканом.
"Це такий собі тренд, який будується зараз в Україні. Вони — дуже складні в обслуговуванні", - зауважив директор КП “Луцькводоканал” Віктор Гуменюк.
Початкова вартість проєкту реконструкції фонтана - майже 16 мільйонів гривень. Під час аукціону найвигіднішу пропозицію надало львівське приватне підприємство “Патронат”. Воно ремонтуватиме фонтан за 12 мільйонів гривень – розповіли у "Луцьководоканалі".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
а нах....ена він взагалі потрібен?Нема куди міліони всунути...?і
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