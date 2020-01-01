Коли планують завершити музичний фонтан на Театральному майдані у Луцьку





Про це Віктор Гуменюк.



Нагадаємо, минулого тижня в центрі міста розпочалися підготовчі роботи з реконструкції старого і встановлення нового фонтану.



Місце, де спорудять музичний фонтан, пустувало півтора десятки років. Нині його обгородили двометровим металевим парканом.



"Це такий собі тренд, який будується зараз в Україні. Вони — дуже складні в обслуговуванні", - зауважив директор КП “Луцькводоканал” Віктор Гуменюк.



Початкова вартість проєкту реконструкції фонтана - майже 16 мільйонів гривень. Під час аукціону найвигіднішу пропозицію надало львівське приватне підприємство “Патронат”. Воно ремонтуватиме фонтан за 12 мільйонів гривень – розповіли у "Луцьководоканалі".









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сухий фонтан з музичним підсвічуванням планують спорудити до 20 серпня або 7 вересня, коли Луцьк святкуватиме День міста.Про це "Суспільному" розповів директор "Луцькводоканалу"Нагадаємо,розпочалися підготовчі роботи з реконструкції старого і встановлення нового фонтану.Місце, де спорудять музичний фонтан, пустувало півтора десятки років. Нині його обгородили двометровим металевим парканом."Це такий собі тренд, який будується зараз в Україні. Вони — дуже складні в обслуговуванні", - зауважив директор КП “Луцькводоканал” Віктор Гуменюк.Початкова вартість проєкту реконструкції фонтана - майже 16 мільйонів гривень. Під час аукціону найвигіднішу пропозицію надало львівське приватне підприємство “Патронат”. Воно ремонтуватиме фонтан за 12 мільйонів гривень – розповіли у "Луцьководоканалі".

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