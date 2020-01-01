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Коли планують завершити музичний фонтан на Театральному майдані у Луцьку

Коли планують завершити музичний фонтан на Театральному майдані у Луцьку
Сухий фонтан з музичним підсвічуванням планують спорудити до 20 серпня або 7 вересня, коли Луцьк святкуватиме День міста.

Про це "Суспільному" розповів директор "Луцькводоканалу" Віктор Гуменюк.

Нагадаємо, минулого тижня в центрі міста розпочалися підготовчі роботи з реконструкції старого і встановлення нового фонтану.

Місце, де спорудять музичний фонтан, пустувало півтора десятки років. Нині його обгородили двометровим металевим парканом.

"Це такий собі тренд, який будується зараз в Україні. Вони — дуже складні в обслуговуванні", - зауважив директор КП “Луцькводоканал” Віктор Гуменюк.

Початкова вартість проєкту реконструкції фонтана - майже 16 мільйонів гривень. Під час аукціону найвигіднішу пропозицію надало львівське приватне підприємство “Патронат”. Воно ремонтуватиме фонтан за 12 мільйонів гривень – розповіли у "Луцьководоканалі".




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Теги: театральний майдан, музичний фонтан, День міста
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Коментарі 1
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а нах....ена він взагалі потрібен?Нема куди міліони всунути...?і
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