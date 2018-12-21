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Волинянин, який з ножем напав на поліцейських, може довічно сісти у в'язницю

Волинянин, який з ножем напав на поліцейських, може довічно сісти у в'язницю
У селі Жашковичі Іваничівського району чоловік напав на поліцейських, що прибули на виклик.

За це йому загрожує довічне ув'язнення, інформує ГУНП в області.

26 травня ввечері наряд групи реагування патрульної поліції отримав виклик про домашнє насильство у селі Жашковичі Іваничівського району.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили 35-річного жителя району, який поводився агресивно, на законні вимоги правоохоронців не реагував. Аби припинити хуліганство, поліцейські прийняли рішення про застосування спеціальних засобів – кайданок. У цей момент він раптово наніс їм ножові поранення.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України. Мова йде про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Після оголошення йому підозри в інкримінованому злочині зловмисникові обиратимуть міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від дев'яти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.



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Теги: напад, поліцейські
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