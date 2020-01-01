Обурені підприємці Старого ринку разом з атовцями прийшли під стіни Луцькради. ФОТО
Сьогодні, 14:36
Підприємці Старого ринку, які намагаються протистояти демонтажу та вивезенню контейнерів, зібралися на території Центрального ринку 27 травня.
Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.
В обідню пору до них приєдналися чоловіки, що є учасниками АТО. Люди вирішили іти до Луцькради, аби поспілкуватися з владою, оскільки запевняють, що їм обіцяли діалог на території ринку, але вони його так і не дочекалися.
Станом на 14:30 люди прийшли до мерії.
Біля приміщення Луцькради перебувають поліцейські, які забезпечують правопорядок.
Станом на 14:56 біля міськради перекрили рух і авто направляють на об'їзд.
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Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.
В обідню пору до них приєдналися чоловіки, що є учасниками АТО. Люди вирішили іти до Луцькради, аби поспілкуватися з владою, оскільки запевняють, що їм обіцяли діалог на території ринку, але вони його так і не дочекалися.
Станом на 14:30 люди прийшли до мерії.
Біля приміщення Луцькради перебувають поліцейські, які забезпечують правопорядок.
Станом на 14:56 біля міськради перекрили рух і авто направляють на об'їзд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 6
Поки не зняли передні ряди не було видно смітник, зараз, дивлячись на ці фавели, однозначно правильно буде демонтовувати все і до кінця. А куди цей металобрухт перевозять, невже на новий базар? Єдине його місце, пункт приймання металобрухту.
А до чого тут бл... ять атовці, пупами землі поставали..... Чи що?
А АТОвець це , як вселенський суддя чи як? Мене теж це насторожує!
Людські трагедії, поламані долі, розлучені сім'ї, безробіття, бідність, алкоголізьм, злидні...
А де ж їхня вогнепальна зброя. Вони повинні бути повністю екіпіровані. Ви ж прийшли спекулянтів-базарників захищати. АТО/ООС без зброї, що баба яга без ступи.
Скільки ж можна обурюватись!? Нужник по суті знесли, залишилось прибрати гору сміття, висотою, як терикон.
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