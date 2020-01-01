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Обурені підприємці Старого ринку разом з атовцями прийшли під стіни Луцькради. ФОТО

Обурені підприємці Старого ринку разом з атовцями прийшли під стіни Луцькради. ФОТО
Підприємці Старого ринку, які намагаються протистояти демонтажу та вивезенню контейнерів, зібралися на території Центрального ринку 27 травня.

Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.

В обідню пору до них приєдналися чоловіки, що є учасниками АТО. Люди вирішили іти до Луцькради, аби поспілкуватися з владою, оскільки запевняють, що їм обіцяли діалог на території ринку, але вони його так і не дочекалися.

Станом на 14:30 люди прийшли до мерії.

Біля приміщення Луцькради перебувають поліцейські, які забезпечують правопорядок.

Станом на 14:56 біля міськради перекрили рух і авто направляють на об'їзд.

Обурені підприємці Старого ринку разом з атовцями прийшли під стіни Луцькради. ФОТО
Обурені підприємці Старого ринку разом з атовцями прийшли під стіни Луцькради. ФОТО
Обурені підприємці Старого ринку разом з атовцями прийшли під стіни Луцькради. ФОТО
Обурені підприємці Старого ринку разом з атовцями прийшли під стіни Луцькради. ФОТО
Обурені підприємці Старого ринку разом з атовцями прийшли під стіни Луцькради. ФОТО
Обурені підприємці Старого ринку разом з атовцями прийшли під стіни Луцькради. ФОТО
Обурені підприємці Старого ринку разом з атовцями прийшли під стіни Луцькради. ФОТО
Обурені підприємці Старого ринку разом з атовцями прийшли під стіни Луцькради. ФОТО

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Теги: демонтаж, підприємці, Старий ринок
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Коментарі 6
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Поки не зняли передні ряди не було видно смітник, зараз, дивлячись на ці фавели, однозначно правильно буде демонтовувати все і до кінця. А куди цей металобрухт перевозять, невже на новий базар? Єдине його місце, пункт приймання металобрухту.
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А до чого тут бл... ять атовці, пупами землі поставали..... Чи що?
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А АТОвець це , як вселенський суддя чи як? Мене теж це насторожує!
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Людські трагедії, поламані долі, розлучені сім'ї, безробіття, бідність, алкоголізьм, злидні...
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А де ж їхня вогнепальна зброя. Вони повинні бути повністю екіпіровані. Ви ж прийшли спекулянтів-базарників захищати. АТО/ООС без зброї, що баба яга без ступи.
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Скільки ж можна обурюватись!? Нужник по суті знесли, залишилось прибрати гору сміття, висотою, як терикон.
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