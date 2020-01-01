Обурені підприємці Старого ринку разом з атовцями прийшли під стіни Луцькради. ФОТО

Підприємці Старого ринку, які намагаються протистояти демонтажу та вивезенню контейнерів, зібралися на території Центрального ринку 27 травня.Про це повідомляє власкорВ обідню пору до них приєдналися чоловіки, що є учасниками АТО. Люди вирішили іти до Луцькради, аби поспілкуватися з владою, оскільки запевняють, що їм обіцяли діалог на території ринку, але вони його так і не дочекалися.Станом на 14:30 люди прийшли до мерії.Біля приміщення Луцькради перебувають поліцейські, які забезпечують правопорядок.Станом на 14:56 біля міськради перекрили рух і авто направляють на об'їзд.