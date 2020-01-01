Трагедія на Волині: 16-річний підліток загинув від удару струмом





Про це інформує пресслужба Волиньобленерго.



Зазначається, що 16-річний підліток виліз на опору повітряної лінії 35 кВ у Ківерцівському районі, де відбулося ураження електричним струмом, у результаті дитина загинула.



Нагадаємо, шо зовсім нещодавно

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі дитячі пустощі призвели до смерті неповнолітнього від ураження електричним струмом. Трагедія трапилась 27 травня приблизно о 19 годині.Про це інформує пресслужба Волиньобленерго.Зазначається, що 16-річний підліток виліз на опору повітряної лінії 35 кВ у Ківерцівському районі, де відбулося ураження електричним струмом, у результаті дитина загинула.Нагадаємо, шо зовсім нещодавно у Луцьку 17 травня хлопець отримав травми внаслідок удару електричним струмом . Підліток обпік 40% тіла.

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