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Трагедія на Волині: 16-річний підліток загинув від удару струмом

Трагедія на Волині: 16-річний підліток загинув від удару струмом
У Ківерцівському районі дитячі пустощі призвели до смерті неповнолітнього від ураження електричним струмом. Трагедія трапилась 27 травня приблизно о 19 годині.

Про це інформує пресслужба Волиньобленерго.

Зазначається, що 16-річний підліток виліз на опору повітряної лінії 35 кВ у Ківерцівському районі, де відбулося ураження електричним струмом, у результаті дитина загинула.

Нагадаємо, шо зовсім нещодавно у Луцьку 17 травня хлопець отримав травми внаслідок удару електричним струмом. Підліток обпік 40% тіла.

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Теги: струм, дитина, смерть
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