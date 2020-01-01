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З 1 червня в Україні запрацюють басейни: обмеження та рекомендації МОЗ

З 1 червня в Україні запрацюють басейни: обмеження та рекомендації МОЗ
Міністерство охорони здоров’я дозволило роботу басейнів та оприлюднило тимчасові рекомендації щодо їх на час карантину.

Про це повідомляє Прямий, посилаючись на постанову МОЗ.

Згідно з документом, робота басейнів дозволяється за декількох умов:

- для індивідуального відвідування;

- для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;

- у 50-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 людей для індивідуальних занять та не більше 6 людей для спортивно-тренувальних груп;

- у 25-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 людей для індивідуальних занять та не більше 3 людей для спортивно-тренувальних груп.

Також МОЗ рекомендує наполовину обмежити використання роздягалень, душових кабін та шкафчиків та нанести відповідні позначки (крім окремо обладнаних душових кабін).

Водночас ще забороняється:

- функціонування спа-зон та надання послуг масажу, фітнес-барів, та кулерів з водою, дитячих кімнат;

- одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;

- проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;

- проведення групових занять для дітей віком до 12 років.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні планується дозволити роботу спортивних залів та басейнів.

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Теги: МОЗ, Україна, коронавірус
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