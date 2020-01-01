З 1 червня в Україні запрацюють басейни: обмеження та рекомендації МОЗ
Сьогодні, 01:15
Міністерство охорони здоров’я дозволило роботу басейнів та оприлюднило тимчасові рекомендації щодо їх на час карантину.
Про це повідомляє Прямий, посилаючись на постанову МОЗ.
Згідно з документом, робота басейнів дозволяється за декількох умов:
- для індивідуального відвідування;
- для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;
- у 50-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 людей для індивідуальних занять та не більше 6 людей для спортивно-тренувальних груп;
- у 25-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 людей для індивідуальних занять та не більше 3 людей для спортивно-тренувальних груп.
Також МОЗ рекомендує наполовину обмежити використання роздягалень, душових кабін та шкафчиків та нанести відповідні позначки (крім окремо обладнаних душових кабін).
Водночас ще забороняється:
- функціонування спа-зон та надання послуг масажу, фітнес-барів, та кулерів з водою, дитячих кімнат;
- одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;
- проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;
- проведення групових занять для дітей віком до 12 років.
Нагадаємо, з 1 червня в Україні планується дозволити роботу спортивних залів та басейнів.
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Про це повідомляє Прямий, посилаючись на постанову МОЗ.
Згідно з документом, робота басейнів дозволяється за декількох умов:
- для індивідуального відвідування;
- для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;
- у 50-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 людей для індивідуальних занять та не більше 6 людей для спортивно-тренувальних груп;
- у 25-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 людей для індивідуальних занять та не більше 3 людей для спортивно-тренувальних груп.
Також МОЗ рекомендує наполовину обмежити використання роздягалень, душових кабін та шкафчиків та нанести відповідні позначки (крім окремо обладнаних душових кабін).
Водночас ще забороняється:
- функціонування спа-зон та надання послуг масажу, фітнес-барів, та кулерів з водою, дитячих кімнат;
- одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;
- проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;
- проведення групових занять для дітей віком до 12 років.
Нагадаємо, з 1 червня в Україні планується дозволити роботу спортивних залів та басейнів.
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