З 1 червня в Україні запрацюють басейни: обмеження та рекомендації МОЗ





Про це повідомляє



Згідно з документом, робота басейнів дозволяється за декількох умов:



- для індивідуального відвідування;



- для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;



- у 50-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 людей для індивідуальних занять та не більше 6 людей для спортивно-тренувальних груп;



- у 25-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 людей для індивідуальних занять та не більше 3 людей для спортивно-тренувальних груп.



Також МОЗ рекомендує наполовину обмежити використання роздягалень, душових кабін та шкафчиків та нанести відповідні позначки (крім окремо обладнаних душових кабін).



Водночас ще забороняється:



- функціонування спа-зон та надання послуг масажу, фітнес-барів, та кулерів з водою, дитячих кімнат;



- одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;



- проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;



- проведення групових занять для дітей віком до 12 років.



Нагадаємо, з 1 червня в Україні планується дозволити роботу спортивних залів та басейнів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я дозволило роботу басейнів та оприлюднило тимчасові рекомендації щодо їх на час карантину.Про це повідомляє Прямий , посилаючись на постанову МОЗ.Згідно з документом, робота басейнів дозволяється за декількох умов:- для індивідуального відвідування;- для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;- у 50-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 людей для індивідуальних занять та не більше 6 людей для спортивно-тренувальних груп;- у 25-метрових басейнах - за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 людей для індивідуальних занять та не більше 3 людей для спортивно-тренувальних груп.Також МОЗ рекомендує наполовину обмежити використання роздягалень, душових кабін та шкафчиків та нанести відповідні позначки (крім окремо обладнаних душових кабін).Водночас ще забороняється:- функціонування спа-зон та надання послуг масажу, фітнес-барів, та кулерів з водою, дитячих кімнат;- одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;- проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;- проведення групових занять для дітей віком до 12 років.Нагадаємо, з 1 червня в Україні планується дозволити роботу спортивних залів та басейнів.

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