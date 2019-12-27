Матері загиблого Героя з Волині вручили нагороду сина

Матері загиблого бійця з села Мизове вручили посмертну нагороду сина - орден "За мужність" III ступеня.Про це йдеться на сайті Старовижівської РДА.Указом президента 7 квітня 2020 року за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно нагородили28 травня високу державну нагороду матері загиблого Героявручили голова районної державної адміністраціїта районний військовий комісар«Ми вдячні Вам за те, що виховали справжнього Героя, патріота своєї держави, який проявив мужність та відвагу, захищаючи свою Батьківщину, захищаючи нас з вами. Попри велике горе, яке вас спіткало, усі ми маємо пам’ятати, що наші захисники поклали свої життя недаремно», – звернувся до матері голова райдержадміністрації Максим Приймачук.Нагадаємо, Юрій Тишик, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади, загинув 3 жовтня 2019 року внаслідок ворожого обстрілу на одній із передових позицій у зоні проведення ООС на Луганщині від кулі снайпера.Юрію було лише 28 років. Він був на війні від самого її початку, коли потрапив до числа мобілізованих. Після повернення додому підписав контракт на подальшу службу в ЗСУ.