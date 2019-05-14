У Луцьку абоненти Vodafone не можуть здійснювати дзвінки





Проблема виникла вранці 29 травня.



Повідомленнями про те, що немає можливості здійснювати голосові послуги, жителі Луцька «засипали» соцмережі.



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«Друзі, протягом останньої години в окремих мiстах можуть бути недоступними голосовi послуги. Ми маємо непередбачувані технічні проблеми, але вже працюємо над їх оперативним вирішенням. Наразі проблема стосується безпосередньо голосового зв'язку, інтернет-мережа має працювати у звичному режимі. Тож поки просимо вас користуватися мессенджерами та іншими доступними засобами зв'язку», - йдеться у повідомленні компанії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани, зокрема абоненти компанії Vodafone, скаржаться на те, що не мають можливості здійснювати дзвінки.Проблема виникла вранці 29 травня.Повідомленнями про те, що немає можливості здійснювати голосові послуги, жителі Луцька «засипали» соцмережі. компанії ж повідомляють , що причина – непередбачувані технічні проблеми. І додають, що інтернет-зв'язок працює у звичному режимі.«Друзі, протягом останньої години в окремих мiстах можуть бути недоступними голосовi послуги. Ми маємо непередбачувані технічні проблеми, але вже працюємо над їх оперативним вирішенням. Наразі проблема стосується безпосередньо голосового зв'язку, інтернет-мережа має працювати у звичному режимі. Тож поки просимо вас користуватися мессенджерами та іншими доступними засобами зв'язку», - йдеться у повідомленні компанії.

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