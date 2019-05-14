У Луцьку абоненти Vodafone не можуть здійснювати дзвінки
Сьогодні, 12:02
Лучани, зокрема абоненти компанії Vodafone, скаржаться на те, що не мають можливості здійснювати дзвінки.
Проблема виникла вранці 29 травня.
Повідомленнями про те, що немає можливості здійснювати голосові послуги, жителі Луцька «засипали» соцмережі.
У компанії ж повідомляють, що причина – непередбачувані технічні проблеми. І додають, що інтернет-зв'язок працює у звичному режимі.
«Друзі, протягом останньої години в окремих мiстах можуть бути недоступними голосовi послуги. Ми маємо непередбачувані технічні проблеми, але вже працюємо над їх оперативним вирішенням. Наразі проблема стосується безпосередньо голосового зв'язку, інтернет-мережа має працювати у звичному режимі. Тож поки просимо вас користуватися мессенджерами та іншими доступними засобами зв'язку», - йдеться у повідомленні компанії.
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Проблема виникла вранці 29 травня.
Повідомленнями про те, що немає можливості здійснювати голосові послуги, жителі Луцька «засипали» соцмережі.
У компанії ж повідомляють, що причина – непередбачувані технічні проблеми. І додають, що інтернет-зв'язок працює у звичному режимі.
«Друзі, протягом останньої години в окремих мiстах можуть бути недоступними голосовi послуги. Ми маємо непередбачувані технічні проблеми, але вже працюємо над їх оперативним вирішенням. Наразі проблема стосується безпосередньо голосового зв'язку, інтернет-мережа має працювати у звичному режимі. Тож поки просимо вас користуватися мессенджерами та іншими доступними засобами зв'язку», - йдеться у повідомленні компанії.
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Коментарі 2
Водафон дно серед операторів, самий дорогий і аферистичний оператор, місяць тому перейшов на київстар і всім рекомендую
це мудафон,а не водафон звязок
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