«Дяді і тьоті, збережіть нам Світязь»: у Луцьку діти і батьки вийшли на протест. ФОТО

У Луцьку діти разом із батьками вийшли на мирну акцію «Врятуйте озеро Світязь». Вони вирішили вкотре звернути увагу влади на те, що така проблема турбує усіх і навіть юних волинян, які неодмінно захочуть приїхати на Світязь відпочити і в майбутньому не хвилюватися, що вже за декілька років головна окраса Шацьких озер може зникнути.Влаштували акцію 1 червня у Міжнародний день захисту дітей під стінами Волинської обласної державної адміністрації.Одна із організаторок акції, голова правління ГО «Розвиток мікрорайонів міста»каже, що зібралися під стінами Волинської ОДА, аби звернути увагу можновладців, громадськості, екологів та держави вцілому на проблему обміління озера Світязю.«Це – родзинка Волині та цілої України, яку ми не можемо втратити назавжди. Буквально вчора ми повернулися зі Світязю, наші діти побачили картину і жахнулися. Поблизу берега озеро схоже на болітце… Сьогодні, 1 червня, у день захисту дітей, ми хочемо, щоб почули нас і наших дітей. Нам потрібно зберегти Світязь», – каже Наталія ГрушкаУчасниця акціїприйшла на мітинг разом зі своїми чотирма дітками –. Усі з’явилися у вишиванках, аби показати, що вони за збереження генетичного коду нації, який, на їх думку, має безпосередній зв’язок з усім, що відбувається.«До акції вирішили долучитися, аби підтримати, допомогти, якось показати, що існує проблема. Світязь – озеро, що тісно пов’язане із ґрунтовими водами, тож це акцент не лише на тому, що зникає озеро, а й на тому, що це все має зв’язок і з нашими надрами, а це – багатство нації. Ми повинні дбати за них, вирішити цю проблему і отримати роз’яснення. Перш за все, потрібно знати причину, яка дала такі плачевні наслідки, а далі мати алгоритм вирішення цієї проблеми», – розповідає учасниця акції.Її донька Меланка каже, що неодноразово була на Світязі і її, навіть у такому юному восьмирічному віці, хвилює проблема обміління озера.«Ми хочемо врятувати це озеро», – каже дівчинка, що прийшла на акцію разом із братиком та молодшими сестричками, аби захистити озеро і показати дорослим, що дітям – не байдуже.До чиновників прийшли не з порожніми руками, маленькі учасники мирного мітингу підготували лист звернення до начальника управління екології та природніх ресурсів Волинської обласної державної адміністрації ОДАЛист подаємо без змін:Листа зачитав шестикласник. Хлопчик зізнався, що проблема його схвилювала і він сподівається, що дорослі звернуть увагу на те, що навіть діти намагаються рятувати озеро і їх турбує ця проблема.Окрім цього листа члени громадської організації «розвиток мікрорайонів міста», що й затіяли цю акцію, підготували ще один подарунок посадовцю – книгу української письменниці«Страшне Страховисько». Книгу про забруднення навколишнього середовища Валентину Івановичу передала головна героїня твору –. До слова, родина Ніцоїв також приїхала зі столиці на Волинь, аби долучитися до мітингу.Валентин Кухарик, перш за все, привітав дітей із їхнім святом і зазначив, що його надзвичайно тішить, що вже в такому юному віці вони захищають свої інтереси.«Дуже приємно, що наші діти мають право висловлювати свою думку щодо різних питань і це показує нам, дорослим, що ми можемо бути спокійні за наше майбутнє, оскільки діти є ініціативними і дбають не лише про те, аби добре навчатися, а й про наше навколишнє середовище, екологію», – зауважив Валентин Кухарик.Щодо проблематики обміління Світязю зазначив, що питання стоїть наразі дуже гостро не лише на теренах області, а й всієї України.Розповів, що вже у цей четвер, 4 червня, відбудеться засідання робочої групи з питань обміління Світязю. Робоча група сформована розпорядженням голови Волинської ОДА під керівництвом заступника голови адміністрації та голови обласної ради. На цю нараду очікують фахівців, науковців, спеціалістів та службовців, що є дотичними до цієї проблеми.«Повірте, що керівництво області приділяє значну увагу цій проблематиці», – каже посадовець: «Є вже певні напрацювання, зокрема і на науковому рівні. Розроблена концепція захисту обміління Світязю. Наразі під вивченням питання впливу Хотиславського кар’єру на цю проблему», – каже, що цього четверга обговорюватимуть і питання зміни клімату, що також може нести свої корективи в нормальне існування водойми.На запитання, що ж влада вже зробила для того, аби врятувати озеро, бо ж проблема тягнеться вже не перший місяць, Валентин Кухарик каже, що перш за все, аби вирішувати щось, потрібно знати причини.«Ми дослідили питання щодо осушувальних систем, відремонтували. Наразі вивчається вплив і стан меліоративних систем поблизу Світязю. На даний момент є акумуляція коштів в фонд охорони навколишнього середовища, роботи вартують не мало. Саме для цього створили робочу крупу, для того аби гроші використали правильно», – Валентин Кухарик розповів, що на даний момент існує близько мільйона на вирішення цього питання, більше того вже є укладений договір на вивчення питання впливу Хотиславського кар’єру на озеро, вартість робіт – близько 150 тисяч гривень.Ми розуміємо, що кошти – не значні, однак я бачу перед собою завдання піднімати питання обміління Світязю на вищі загальнодержавні рівні. В ОДА сподіваються, що вже наступного року зможуть отримати кошти від держави, аби вирішити проблему.