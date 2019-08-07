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На Перемоги у Луцьку автівка збила жінку. ФОТО

На Перемоги у Луцьку автівка збила жінку. ФОТО
У Луцьку на перехресті Клима Савура і Перемоги сталася ДТП з потерпілою.

Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.

Аварія трапилася приблизно о 14:20 сьогодні, 1 червня.

Автомобіль марки Citroen Jumper збив жінку. На вигляд - років 70.

Станом на 14:42 потерпілу госпіталізували у лікарню.

На місці події - два екіпажі патрульної поліції, їде слідчо-оперативна група.

На Перемоги у Луцьку автівка збила жінку. ФОТО
На Перемоги у Луцьку автівка збила жінку. ФОТО
На Перемоги у Луцьку автівка збила жінку. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Перемоги
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