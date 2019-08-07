На Перемоги у Луцьку автівка збила жінку. ФОТО





Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.



Аварія трапилася приблизно о 14:20 сьогодні, 1 червня.



Автомобіль марки Citroen Jumper збив жінку. На вигляд - років 70.



Станом на 14:42 потерпілу госпіталізували у лікарню.



На місці події - два екіпажі патрульної поліції, їде слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті Клима Савура і Перемоги сталася ДТП з потерпілою.Про це повідомляє власкорАварія трапилася приблизно о 14:20 сьогодні, 1 червня.Автомобіль марки Citroen Jumper збив жінку. На вигляд - років 70.Станом на 14:42 потерпілу госпіталізували у лікарню.На місці події - два екіпажі патрульної поліції, їде слідчо-оперативна група.

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