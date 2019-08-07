На Перемоги у Луцьку автівка збила жінку. ФОТО
Сьогодні, 14:48
У Луцьку на перехресті Клима Савура і Перемоги сталася ДТП з потерпілою.
Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.
Аварія трапилася приблизно о 14:20 сьогодні, 1 червня.
Автомобіль марки Citroen Jumper збив жінку. На вигляд - років 70.
Станом на 14:42 потерпілу госпіталізували у лікарню.
На місці події - два екіпажі патрульної поліції, їде слідчо-оперативна група.
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Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.
Аварія трапилася приблизно о 14:20 сьогодні, 1 червня.
Автомобіль марки Citroen Jumper збив жінку. На вигляд - років 70.
Станом на 14:42 потерпілу госпіталізували у лікарню.
На місці події - два екіпажі патрульної поліції, їде слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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