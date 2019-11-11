У Луцьку шукають донорів крові для онкохворого хлопчика





Про це йдеться у групі "Краплина Життя" у facebook.



У дописі зазначається, що потрібні донори з 3-ою групою крові (резус -).



"Потрібні донори для звичайної здачі крові та тромбомаси онкохворому хлопчику. Просимо відгукнутись небайдужих!"- йдеться у повідомлені.



Контактний телефон: 095-203-53-00.

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