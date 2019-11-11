вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку шукають донорів крові для онкохворого хлопчика

У Луцьку шукають донорів крові для онкохворого хлопчика
У Луцьку небайдужих людей просять здати кров для онкохворого хлопчика.

Про це йдеться у групі "Краплина Життя" у facebook.

У дописі зазначається, що потрібні донори з 3-ою групою крові (резус -).

"Потрібні донори для звичайної здачі крові та тромбомаси онкохворому хлопчику. Просимо відгукнутись небайдужих!"- йдеться у повідомлені.

Контактний телефон: 095-203-53-00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: донори, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За порушення ПДР у Ковелі водійка намагалася «купити» патрульних
Сьогодні, 16:00
У Луцьку шукають донорів крові для онкохворого хлопчика
Сьогодні, 15:58
Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
Сьогодні, 15:40
У Володимирі-Волинському відновив роботу громадський транспорт
Сьогодні, 15:31
У Луцьку піймали 32-річного хулігана, який безпричинно пошкоджував чужі автівки
Сьогодні, 15:17
Схожі новини
У Луцьку збиратимуть донорську кров для «поспішайок» У Луцьку збиратимуть донорську кров для «поспішайок»
11 листопад, 2019, 11:41
Скандальна фірма з донецьким «корінням» і кримінальною історією ремонтуватиме дороги на Волині Скандальна фірма з донецьким «корінням» і кримінальною історією ремонтуватиме дороги на Волині
Сьогодні, 15:10
У Луцьку інспектори з паркування 20 000 разів штрафували горе-водіїв У Луцьку інспектори з паркування 20 000 разів штрафували горе-водіїв
Сьогодні, 14:20
У Луцьку – аварія за участі трьох авто. ФОТО У Луцьку – аварія за участі трьох авто. ФОТО
Сьогодні, 13:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За порушення ПДР у Ковелі водійка намагалася «купити» патрульних
Сьогодні, 16:00
 0
У Луцьку шукають донорів крові для онкохворого хлопчика
Сьогодні, 15:58
 0
Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
Сьогодні, 15:40
 0
У Володимирі-Волинському відновив роботу громадський транспорт
Сьогодні, 15:31
 0
У Луцьку піймали 32-річного хулігана, який безпричинно пошкоджував чужі автівки
Сьогодні, 15:17
 0
Медіа
відео
1/8