У Луцьку шукають донорів крові для онкохворого хлопчика
Сьогодні, 15:58
У Луцьку небайдужих людей просять здати кров для онкохворого хлопчика.
Про це йдеться у групі "Краплина Життя" у facebook.
У дописі зазначається, що потрібні донори з 3-ою групою крові (резус -).
"Потрібні донори для звичайної здачі крові та тромбомаси онкохворому хлопчику. Просимо відгукнутись небайдужих!"- йдеться у повідомлені.
Контактний телефон: 095-203-53-00.
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Про це йдеться у групі "Краплина Життя" у facebook.
У дописі зазначається, що потрібні донори з 3-ою групою крові (резус -).
"Потрібні донори для звичайної здачі крові та тромбомаси онкохворому хлопчику. Просимо відгукнутись небайдужих!"- йдеться у повідомлені.
Контактний телефон: 095-203-53-00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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