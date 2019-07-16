вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На перехресті біля «Лучеська» – аварія з двома маршрутками. ФОТО

На перехресті біля «Лучеська» – аварія з двома маршрутками. ФОТО
На перехресті вулиці Рівненської та проспекту Відродження у Луцьку зіткнулися дві маршрутки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Зіткнення міських маршруток №9 та №32 відбулося приблизно о 17 годині 2 червня.

На місці працює патрульна поліція. За попередньою інформацію, ніхто із водіїв та пасажирів не постраждав. Обидва транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.

Зауважимо, що за декілька метрів – інша ДТП. На вулиці Рівненській на світлофорі зіткнулись два седани та позашляховик. Тож рух цією ділянкою дороги станом на 17:40 дещо ускладнений.

На перехресті біля «Лучеська» – аварія з двома маршрутками. ФОТО
На перехресті біля «Лучеська» – аварія з двома маршрутками. ФОТО
На перехресті біля «Лучеська» – аварія з двома маршрутками. ФОТО
На перехресті біля «Лучеська» – аварія з двома маршрутками. ФОТО
На перехресті біля «Лучеська» – аварія з двома маршрутками. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, маршрутки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Не їздили маршрутки - не було аварій !
Відповісти
Розпочалась боротьба за пасажирами
Відповісти
Коли вже наволочь нажреться , все їм мало .
Відповісти
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після 22 червня адаптивний карантин можуть змінити, – МОЗ
Сьогодні, 18:13
Луцький вокзал відновив свою роботу: як пускають пасажирів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
На перехресті біля «Лучеська» – аварія з двома маршрутками. ФОТО
Сьогодні, 17:43
У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів попкорну*
Сьогодні, 17:40
У Луцьку виявили нове підземелля. ФОТО
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки
16 липень, 2019, 18:13
У Луцьку на Рівненській – подвійна аварія. ФОТО У Луцьку на Рівненській – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 17:10
У Луцьку – аварія за участі трьох авто. ФОТО У Луцьку – аварія за участі трьох авто. ФОТО
Сьогодні, 13:56
Водій, який на смерть збив жінку на переході у Луцьку, відсидить 3 роки у тюрмі Водій, який на смерть збив жінку на переході у Луцьку, відсидить 3 роки у тюрмі
Сьогодні, 09:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині не буде світла 3 червня
Сьогодні, 19:00
 0
Луцькі підземелля планують відкрити для туристів восени
Сьогодні, 18:42
 0
На волинській митниці у вантажівці знайшли понад 20 кілограм контрабандних пігулок. ФОТО
Сьогодні, 18:30
 0
Після 22 червня адаптивний карантин можуть змінити, – МОЗ
Сьогодні, 18:13
 0
Луцький вокзал відновив свою роботу: як пускають пасажирів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8