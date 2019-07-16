На перехресті біля «Лучеська» – аварія з двома маршрутками. ФОТО
Сьогодні, 17:43
На перехресті вулиці Рівненської та проспекту Відродження у Луцьку зіткнулися дві маршрутки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зіткнення міських маршруток №9 та №32 відбулося приблизно о 17 годині 2 червня.
На місці працює патрульна поліція. За попередньою інформацію, ніхто із водіїв та пасажирів не постраждав. Обидва транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.
Зауважимо, що за декілька метрів – інша ДТП. На вулиці Рівненській на світлофорі зіткнулись два седани та позашляховик. Тож рух цією ділянкою дороги станом на 17:40 дещо ускладнений.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зіткнення міських маршруток №9 та №32 відбулося приблизно о 17 годині 2 червня.
На місці працює патрульна поліція. За попередньою інформацію, ніхто із водіїв та пасажирів не постраждав. Обидва транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.
Зауважимо, що за декілька метрів – інша ДТП. На вулиці Рівненській на світлофорі зіткнулись два седани та позашляховик. Тож рух цією ділянкою дороги станом на 17:40 дещо ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Не їздили маршрутки - не було аварій !
Розпочалась боротьба за пасажирами
Коли вже наволочь нажреться , все їм мало .
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