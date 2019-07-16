На перехресті біля «Лучеська» – аварія з двома маршрутками. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Зіткнення міських маршруток №9 та №32 відбулося приблизно о 17 годині 2 червня.



На місці працює патрульна поліція. За попередньою інформацію, ніхто із водіїв та пасажирів не постраждав. Обидва транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.



Зауважимо, що за декілька метрів – інша ДТП. На вулиці





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті вулиці Рівненської та проспекту Відродження у Луцьку зіткнулися дві маршрутки.Про цеповідомили очевидці.Зіткнення міських маршруток №9 та №32 відбулося приблизно о 17 годині 2 червня.На місці працює патрульна поліція. За попередньою інформацію, ніхто із водіїв та пасажирів не постраждав. Обидва транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.Зауважимо, що за декілька метрів – інша ДТП. На вулиці Рівненській на світлофорі зіткнулись два седани та позашляховик. Тож рух цією ділянкою дороги станом на 17:40 дещо ускладнений.

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