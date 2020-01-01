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«Потрібно ще дві «хімії»: онкохворий лучанин розповів, на якому етапі його лікування

«Потрібно ще дві «хімії»: онкохворий лучанин розповів, на якому етапі його лікування
21-річний онкохворий лучанин Дарій Зажицький розповів на якому етапі зараз його лікування.

Про це хлопець написав на своїй сторінці в інстаграмі.

«Нажаль на даному етапі моє лікування поки не закінчується,потрібні сили, терпіння та від вас підтримка. Бо тільки з вашою допомогою та підтримкою я зможу це все пройти», - йдеться у дописі.

Хлопець зазначив, що після 5 «хімій», які він вже переніс, йому потрібно ще 2 високодозних сеанси хіміотерапії.
«Я в розпачі, адже думав, що на цьому буде все. На даному етапі моє лікування поки продовжується», - пише Дарій та додає: «Але я вірю, що зможу пройти це випробовування і зможу жити повноцінним життя в майбутньому».

Також Дарій Зажицький звернувся до всіх людей із закликом радіти кожному прожитому дню.

«Хочу вам донести - життя прекрасне! Хочеться це донести до кожного. А ще – просто підходити до людей, трясти їх за плечі і кричати: «Будь ласка, живіть!». Бо кожен думає, що з ним таке не трапиться. Ми живемо так, ніби у нас у запасі 200-300 років, але ти ніколи не знаєш, що на тебе чекає завтра. Коли чую від знайомих: «Все погано…», хочеться запитати: «Ви зараз серйозно?» Життя прекрасне», - написав онкохворий хлопець.

Нагадаємо, у 22-річного лучанина Дарія Зажицького виявили пухлини у правій та лівій ділянках головного мозку. Хлопець потребує дороговартісного лікування.

Реквізити для допомоги:
4149 4993 4412 6287 Зажицький Дарій Русланович
Моно банк 5375414102545711

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Теги: Волинь, Луцьк, Дарій Зажицький
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