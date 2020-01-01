«Непомітно пішов із дому»: у Луцьку трирічний хлопчик сам гуляв містом





Вчора, 4 червня, близько 21-години в місті Луцьку до поліції звернулася небайдужа громадянка, яка повідомила, що виявила 3-річного хлопчика, який гуляє без нагляду батьків, – повідомили патрульні на своєму Telegram каналі.



Патрульні опитавши свідків події, оперативно встановили місце проживання хлопчика та передали його рідним.



Батько дитини пояснив, що маленький Матвій, ймовірно, самотужки відкрив хвіртку та непомітно пішов з дому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки небайдужості громадянки патрульні швидко відшукали рідних малолітньої дитини, яка блукала сама вулицею міста у Луцьку.Вчора, 4 червня, близько 21-години в місті Луцьку до поліції звернулася небайдужа громадянка, яка повідомила, що виявила 3-річного хлопчика, який гуляє без нагляду батьків, – повідомили патрульні на своєму Telegram каналі.Патрульні опитавши свідків події, оперативно встановили місце проживання хлопчика та передали його рідним.Батько дитини пояснив, що маленький, ймовірно, самотужки відкрив хвіртку та непомітно пішов з дому.

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