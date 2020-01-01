У Луцьку поки не закриватимуть дитсадки





Про це йшлося у п’ятницю, 5 червня, під час сесії Луцькради.



В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт розповів, що поки не ознайомився з протоколом регіональної комісії ТЕБ НС, де вирішили



Питання обіцяють обговорити у вівторок, 9-го червня. Тож дитячі садочки працюватимуть 9-го червня ще у штатному режимі.



«Знаю, що з 5 червня нашим ресторанам не дозволили працювати. Це рішення санітарного лікаря Ляшка. Відповідно ми не вносили ніяких змін. Чому обласна комісія вирішила скасувати більшість послаблень мені наразі невідомо», - зазначив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку станом на сьогодні не ухвалювали рішення щодо закриття дитячих садочків.Про це йшлося у п’ятницю, 5 червня, під час сесії Луцькради.В.о. мера Луцькарозповів, що поки не ознайомився з протоколом регіональної комісії ТЕБ НС, де вирішили заборонити роботу дитсадків , тому говорити про рішення щодо закриття дитсадків у місті – зарано.Питання обіцяють обговорити у вівторок, 9-го червня. Тож дитячі садочки працюватимуть 9-го червня ще у штатному режимі.«Знаю, що з 5 червня нашим ресторанам не дозволили працювати. Це рішення санітарного лікаря Ляшка. Відповідно ми не вносили ніяких змін. Чому обласна комісія вирішила скасувати більшість послаблень мені наразі невідомо», - зазначив посадовець.

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