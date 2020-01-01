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У Луцьку поки не закриватимуть дитсадки

У Луцьку поки не закриватимуть дитсадки
У Луцьку станом на сьогодні не ухвалювали рішення щодо закриття дитячих садочків.

Про це йшлося у п’ятницю, 5 червня, під час сесії Луцькради.

В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт розповів, що поки не ознайомився з протоколом регіональної комісії ТЕБ НС, де вирішили заборонити роботу дитсадків, тому говорити про рішення щодо закриття дитсадків у місті – зарано.

Питання обіцяють обговорити у вівторок, 9-го червня. Тож дитячі садочки працюватимуть 9-го червня ще у штатному режимі.

«Знаю, що з 5 червня нашим ресторанам не дозволили працювати. Це рішення санітарного лікаря Ляшка. Відповідно ми не вносили ніяких змін. Чому обласна комісія вирішила скасувати більшість послаблень мені наразі невідомо», - зазначив посадовець.

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Теги: дитсадки, Луцьк, карантин
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