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У районі на Волині випав величезний град. ФОТО

У районі на Волині випав величезний град. ФОТО
Між селами Затурці та Войнин Локачинського району випав сильний град завбільшки з куряче яйце.

Про це Інформаційному агенстству ВолиньPost повідомила місцева жителька Ірина Фидонюк Зозуля.

Жінка розповіла, що град розпочався приблизно о 18-й годині 11 червня.

Світлиною поділився чоловік із села Затурці Валерій Зозуля.

Додамо, що природнє явище також зафіксували у місті Ковелі.

Ковель
Ковель

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Теги: град, Локачинський район
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