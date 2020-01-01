У районі на Волині випав величезний град. ФОТО





Про це Інформаційному агенстству ВолиньPost повідомила місцева жителька Ірина Фидонюк Зозуля.



Жінка розповіла, що град розпочався приблизно о 18-й годині 11 червня.



Світлиною поділився чоловік із села Затурці Валерій Зозуля.



Додамо, що природнє явище також зафіксували у місті Ковелі.



Ковель

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Між селами Затурці та Войнин Локачинського району випав сильний град завбільшки з куряче яйце.Про цеповідомила місцева жителькаЖінка розповіла, що град розпочався приблизно о 18-й годині 11 червня.Світлиною поділився чоловік із села ЗатурціДодамо, що природнє явище також зафіксували у місті Ковелі.

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