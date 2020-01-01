Відомо, хто може стати новим заступником Погуляйка

Юрія Погуляйка може стати колишній віце-президент з корпоративних та правових питань концерну «Галнафтогаз», ексначальник управління юстиції у Волинській області Олег Пасько.



Про це свідчить подана ним (як кандидатом на цю посаду)



Згідно з оприлюдненою декларацією, Олег Пасько проживає у Струмівці Луцького району.



Разом із громадянином Василем Паськом має земельну ділянку на 493 метри квадратних у Луцьку та частку у житловому будинку в місті. Прописаний у квартирі в Стрімівці, яка належить громадянки Оксані Пасько.



Олег Пасько є власником квартири на 164 метри квадратних у Грузії, а також підземного парковочного місця у цій країні. При тому жодного транспортного засобу кандидат на посаду заступника голови ОДА не декларує.



Із доходів у декларації Олег Пасько вказав 22 603 маминої пенсії, 57 579 гривень зарплати у приватно-орендному сільськогосподарському підприємстві імені Івана Франка, що у селі Губин Горохівського району, а також 59 207 гривень зарплати на посаді директора у ТОВ «Лан-Волинь».

Готівкою Олег Пасько, згідно з декларацією, зберігає 5 тисяч доларів і 7 тисяч євро.



Нагадаємо, наприкінці квітні голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко звільнив двох своїх заступників, зокрема – першого заступника Леоніда Кирильчука, якого призначили на цю посаду лише 26 березня, а також Світлану Мишковець, яка перебувала на посаді заступниці ще із часів Володимира Гунчика.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новим заступником голови Волинської облдержадміністраціїможе стати колишній віце-президент з корпоративних та правових питань концерну «Галнафтогаз», ексначальник управління юстиції у Волинській областіПро це свідчить подана ним (як кандидатом на цю посаду) електронна декларація Згідно з оприлюдненою декларацією, Олег Пасько проживає у Струмівці Луцького району.Разом із громадяниноммає земельну ділянку на 493 метри квадратних у Луцьку та частку у житловому будинку в місті. Прописаний у квартирі в Стрімівці, яка належить громадянкиОлег Пасько є власником квартири на 164 метри квадратних у Грузії, а також підземного парковочного місця у цій країні. При тому жодного транспортного засобу кандидат на посаду заступника голови ОДА не декларує.Із доходів у декларації Олег Пасько вказав 22 603 маминої пенсії, 57 579 гривень зарплати у приватно-орендному сільськогосподарському підприємстві імені Івана Франка, що у селі Губин Горохівського району, а також 59 207 гривень зарплати на посаді директора у ТОВ «Лан-Волинь».Готівкою Олег Пасько, згідно з декларацією, зберігає 5 тисяч доларів і 7 тисяч євро.Нагадаємо, наприкінці квітні голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко, зокрема – першого заступника, якого призначили на цю посаду лише 26 березня, а також, яка перебувала на посаді заступниці ще із часів Володимира Гунчика.

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