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На Світязі – рекордне підняття рівня води за добу

На Світязі – рекордне підняття рівня води за добу
Сьогодні вранці, 12 червня, рівень води в озері Світязь встановився на відмітці 110см відносно рівня 0, додавши за останню добу 4 см.

«Для розуміння, в об'ємі це становить 1 млн.100 тис.куб.метрів., це рекордне добове підняття рівня води у цьому році», – написав керівник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Назарій Поліщук на своїй сторінці у Facebook.

Починаючи з 31 травня рівень води в найбільшому озері України постійно зростає.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рівень води у Світязі зріс на 4 сантиметри всього за декілька днів рясних дощів.

Також позитивні новини є і про річку Стир. За добу рівень води по водпосту міста Луцька зріс на 15 см і становить 2м 77см відносно рівня 0.

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Теги: Світязь, вода, рівень води, Волинь, Шацькі озера
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Коментарі 1
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Це пока лохіни з неба п"ють....
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