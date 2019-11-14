На Світязі – рекордне підняття рівня води за добу





«Для розуміння, в об'ємі це становить 1 млн.100 тис.куб.метрів., це рекордне добове підняття рівня води у цьому році», – Назарій Поліщук на своїй сторінці у Facebook.



Починаючи з 31 травня рівень води в найбільшому озері України постійно зростає.



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Також позитивні новини є і про річку Стир. За добу рівень води по водпосту міста Луцька зріс на 15 см і становить 2м 77см відносно рівня 0.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні вранці, 12 червня, рівень води в озері Світязь встановився на відмітці 110см відносно рівня 0, додавши за останню добу 4 см.«Для розуміння, в об'ємі це становить 1 млн.100 тис.куб.метрів., це рекордне добове підняття рівня води у цьому році», – написав керівник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській областіна своїй сторінці у Facebook.Починаючи з 31 травня рівень води в найбільшому озері України постійно зростає.Також позитивні новини є і про річку Стир. За добу рівень води по водпосту міста Луцька зріс на 15 см і становить 2м 77см відносно рівня 0.

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