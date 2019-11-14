На Світязі – рекордне підняття рівня води за добу
Сьогодні, 12:10
Сьогодні вранці, 12 червня, рівень води в озері Світязь встановився на відмітці 110см відносно рівня 0, додавши за останню добу 4 см.
«Для розуміння, в об'ємі це становить 1 млн.100 тис.куб.метрів., це рекордне добове підняття рівня води у цьому році», – написав керівник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Назарій Поліщук на своїй сторінці у Facebook.
Починаючи з 31 травня рівень води в найбільшому озері України постійно зростає.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рівень води у Світязі зріс на 4 сантиметри всього за декілька днів рясних дощів.
Також позитивні новини є і про річку Стир. За добу рівень води по водпосту міста Луцька зріс на 15 см і становить 2м 77см відносно рівня 0.
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«Для розуміння, в об'ємі це становить 1 млн.100 тис.куб.метрів., це рекордне добове підняття рівня води у цьому році», – написав керівник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Назарій Поліщук на своїй сторінці у Facebook.
Починаючи з 31 травня рівень води в найбільшому озері України постійно зростає.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рівень води у Світязі зріс на 4 сантиметри всього за декілька днів рясних дощів.
Також позитивні новини є і про річку Стир. За добу рівень води по водпосту міста Луцька зріс на 15 см і становить 2м 77см відносно рівня 0.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це пока лохіни з неба п"ють....
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