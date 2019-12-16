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Як у Луцьку поділили гроші: нові зміни до бюджету міської громади

Як у Луцьку поділили гроші: нові зміни до бюджету міської громади
Внесли зміни до бюджету Луцької міської територіальної громади на 2020-й рік.

Про це йшлося у п’ятницю, 12 червня, під час сесії Луцькради.

Директорка департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова зазначила, що кошти у сумі понад 267 тисяч гривень депутатського фонду будуть розподіляти між управлянням освіти та охорони здоров’я, а також департаментами житлово-комунального господарства
і сім’ї, молоді та спорту.

Розглядаючи питання перерозподілу видатків бюджету міста, вирішили зменшити поточні видатки управління освіти у сумі 8000 гривень, аби придбати газонокосарку для ЗДО №20. Управлінню охорони здоров’я збільшили поточні видатки.

КП «Луцька міська клінічна лікарня» отримала 107 500 гривень на придбання реактивів для проведення імуноферментних аналізів за рахунок зменшення капітальних видатків на придбання аналізаторів. До того ж, депутати зменшили видатки на надання субвенції обласному бюджету для КП «Волинська обласна клінічна лікарня» на заходи по боротьбі з коронавірусом в сумі 5 000 000 гривень департаменту фінансів та бюджету.

Департаменту житлово-комунального господарства збільшили поточні видатки на фінансову підтримку ДКП «Луцьктепло» в сумі 4 000 000 гривень на придбання природного газу та 1 000 000 гривень на оплату електроенергії. Збільшили видатки на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту в сумі 550 000 гривень за рахунок зменшення поточних видатків на придбання малих архітектурних форм.

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Теги: Луцьк, гроші, бюджет
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